Erste Liga: magabiztosan nyert a Gyergyó és BJA is, az FTC legyőzte a DEAC-ot

Kétgólos előnyre tett szert a FEHA19 az első felvonás során, majd az eredmény nem változott a középső játékrészben, de az utolsó harmadban a vendégek bebiztosították győzelmüket, s végül 5–1-re nyertek a Csíkszereda otthonában. Az Újpest Laskawy Ferenc 10. percben szerzett találatával megszerezte a vezetést, ám a brassóiak a második játékrészben fordítottak, s megőrizték előnyüket, így 2–1 lett a mérkőzés vége. A játéknap előtt listavezető Gyergyó Bodó Christopher és Brance Orbán góljaival húzott el az első harmadban, és további találatok is születtek még, a különbség pedig eggyel nőtt: a hazaiak 4–1-re verték meg a DVTK-t.

Könnyed győzelmet aratott az FTC hazai jégen, a DEAC kapujába öt alkalommal találtak be a ferencvárosiak, ezzel 5–2-re legyőzték a tabellán még így is jóval előkelőbb pozícióban található debrecenieket. Tovább menetel a Budapest Jégkorong Akadémia, amely kilenc gólt lőtt a Dunaújvárosi Acélbikáknak, s 9–2-es sikerével át is vette a vezetést a táblázaton.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–FEHA19 1–5 (0–2, 0–0, 1–3)

Csíkszereda, 1500 néző. V: Gergely, Filip, Bandi, Szabó L. (romániaiak)

CSÍKSZEREDA: Adorján – KURONEN (1), Ferencz-Csibi / Salló, Láday / Gecse, Kristó / Casaneanu, Both – Rokaly Sz., Részegh, Péter / Forsberg, Lorraine, LUCENIUS / Fodor, Rokaly N., Becze / Silló, Reisz, MÁRTON 1. Edző: Kevin Constantine

FEHA19: MELNYICSUK – Stadel, Bajkó (1) / Falus, Horváth D. / CSOLLÁK (2), Bogesics / Salamon, Balázsi – AMBRUS Cs. (1), Hakanen, SZITA 2 / Németh Z., Keresztes Zs., Keceli-Mészáros / DOBOS 1, FARKAS L. 1, ZEZELJ 1 (1) / Siftar, Balasits, Alapi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 21–21

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Csalódott vagyok, pedig ez a legjobb Fehérvár, amióta az elmúlt négy évben követem a szereplését. Keményen dolgoznak, strukturáltan játszanak. Az első emberelőnyünket kihagytuk, ők meg betaláltak az övékből. Aztán a mérkőzés vége felé odaajándékoztunk nekik egy kettő az egy elleni lehetőséget. Az emberelőnyös játékunk miatt veszítettünk.

Arany Máté (másodedző): – Nagyon nehéz, nem 5–1-es meccs volt. Nagyon jól teljesített a kapusunk, miközben az ellenfél kapusának gyengeségeit ki tudtuk használni. A Csíkszereda olykor nagy nyomást gyakorolt ránk, többször is bent ragadtunk a védekező harmadunkban, de tökös, nagyon jó védekezéssel meg tudtuk tartani az eredményt végig.

CORONA BRASOV (romániai)–UTE 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Brassó, 1288 néző. V: Csomortáni, Magyar, Simon, Kőszegi (romániaiak)

BRASSÓ: DUBEAU – Piche, WILLIAMS 1 (1) / Borisenko, Jones / Bors, Farkas T. / Vasile, Kovács E. – VALCHAR (1), CORNET 1, VAN WORMER / Kóger, LEVIN, Desruisseaux / Skachkov, Gliga, Zagidullin (1) / Szabó K., Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

UTE: RAJNA – Sol, Desrocher / Tornyai, Kiss D. / Pokornyi, Franyó – Walker, JUST, DANSEREAU/ Kiss P., Páterka, Kovács S. / Szalma, MCNULTY (1), LASKAWY 1 / Mester, Szabó Rácz. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 32–33

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Kemény csata volt, nagyrészt mi irányítottunk, de minden hibánkkal lendületbe jött a rivális. A vége felé túl hanyagul bántunk a koronggal. Örülök, hogy jó néhányan visszatértek a csapatba, de kell egy kis idő, mire a sorok újra összerázódnak. Kiemelném a kapusunkat is, aki fontos védéseket mutatott be.

Jason Morgan: – Büszke vagyunk a csapatra, talán ez volt a legjobb meccsünk az idényben. A Brassó nagyon jó gárda, és két gólon tudtuk tartani, a szerencse is a hazaiak mellett volt. Sok lehetőséget kihagytunk, hozzá kell tenni, jól védett ellenfelünk kapusa is, de a mi oldalunkon Rajna Miki is kiváló volt, esélyt adott nekünk a szoros végjátékra.

GYERGYÓI HK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Gyergyószentmiklós, 1070 néző. V: André, Radu, Chinde (romániaiak), Galusnyák

GYERGYÓ: RINNE – HAARANEN (1), Wardley / Mesikammen, FEJES / Raymond, Imre – VINCZE P. 1 (1), SYLVESTRE 1 (1), BODÓ 1 (1) / ORBAN 1, Gerads, Sárpátki / Sándor-Székely, Császár, Vayrynen / Vincze G., Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

DVTK: Vosvrda – Masella, Szalay / Szirányi, SZATHMÁRY (1) / Vokla, Vojtkó / Schkrabau – Hunt, Miskolczi, Kuleshov / Berdnikov, Bartos, PINEO / Blasko, DOYLE 1, LÖVEI (1) / Trozsák, Rétfalvi, Csiki. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 32–31

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Főleg az első harminc percben játszottunk úgy, ahogyan szerettünk volna. A középső játékrész második tíz perce már több problémát hozott, de a kapusunk szép védéseket mutatott be. Ebben a periódusban túl sok korongot adtunk a DVTK-nak, a harmadik harmadra viszont ismét magunkra találtunk. Sokat beszéltünk arról, hogyan kell játszani előnyben, de ekkor is voltak hibáink.

Láda Balázs: – Az első harmadban megbüntette a hibáinkat a Gyergyó, könnyű gólokat adtunk. Utána voltak pillanataink, amikor visszajöhettünk volna a meccsbe, ez viszont nem történt meg. Gratulálok a Gyergyónak, frissebb és élesebb volt.

FTC-Telekom–Debreceni EAC 5–2 (2–0, 3–1, 0–1)

Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest JAHC 2–9 (0–3, 1–2, 1–4)

További részletes jegyzőkönyvek később...