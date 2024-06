Jégkorong: az új kapitány elégedett az első fejlesztőtáborral

Az Óbudai Jégcsarnokban tartott háromnapos összetartás végén az MTI-nek elmondta, hogy segítői – például Bartalis Balázs, a svájci döntős Lausanne HC másodedzője, illetve a korosztályos válogatottak edzői – nagyszerű programot raktak össze, és a meghívott játékosok éltek a lehetőséggel.

„Most néhány rutinos hokist leszámítva azokat hívtuk meg, akik a következő években számításba jöhetnek a felnőtt keretben is. Azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem az igazi nagyválogatott, hanem az előszobája annak, egy fiatalokból álló brigád, és szeretnénk számukra könnyebbé tenni a juniorból a felnőtt csapatba kerülést. Az idősebbek most azért is vannak velünk, hogy a fiatalok és mi, edzők is lássuk, mi az a szint, amit el kell érniük az újaknak” – emelte ki Majoross. Hangsúlyozta: rendszeresek lesznek az ilyen táborok, és a keretből ki és be is lehet kerülni.

„Az elmúlt években nem dolgoztam a hazai közegben, a fiatalokat kevésbé ismerem, ezért is vannak most itt velem az ifjúsági, illetve a juniorválogatott edzői, segítenek nekem az ismerkedésben. Minden bizonnyal a decemberi válogatott szünetben ez a csoport megkapja a lehetőséget a nemzetközi tornára” – mondta Majoross, akinek kapitányként az augusztus 29. és szeptember 2. között Pozsonyban sorra kerülő olimpiai selejtező lesz az első igazi megméretése.

„Azon a tornán három, nálunk magasabban jegyzett csapattal találkozunk. Előtte lesz közel egy hét edzőtábor, de azt megelőzően lesz még egy ilyen fejlesztőtábor a fiataloknak” – tette hozzá.

A 16-os világelitbe május 4-én visszajutott magyarok Pozsonyban a házigazda vb-hetedik szlovák, valamint a vb-10. osztrák és a vb-12. kazah csapattal találkoznak az olimpiai selejtező utolsó körében. A kvartett győztese vehet részt a 2026-os milánói téli olimpián.