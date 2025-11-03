Különleges ötkarikás jubileum

A MOB idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Hazánk egyik legidősebb civilszervezete 1895-ben a hatodik nemzeti olimpiai bizottságként jött létre, és azóta is meghatározó szerepet játszik a magyar sportéletben.

A MOB története és Magyarország modern kori sporttörténelme összefonódik, hiszen a szervezet versenyzőink első olimpiai érmétől kezdve ott volt minden mérföldkőnél. Látványos óriásplakát és citylight-kampány mutatja be ezt az értékes örökséget: a fotókon a már visszavonult olimpiai bajnok meggyújtja a jelen bajnokának fáklyáját a szurkolókkal zsúfolásig megtelt stadionban, amit a „jövő bajnoka” áhítattal figyel. Ebben a képben benne van minden, ami a magyar sport. A múlt tisztelete, a jelen megbecsülése és a jövő fontosságának hangsúlyozása.

Gyulay Zsolt és Kopasz Bálint, Hosszú Katinka és Rasovszky Kristóf, Kásás Tamás és Vogel Soma, Schmitt Pál és Siklósi Gergely – ez a négy páros látható az óriásplakátokon. A citylight-okon pedig újabb négy páros – Kovács „Kokó” István és Hámori Luca, Nagy László és Bánhidi Bence, a Sallay András, Regőczy Krisztina kettős és Jászapáti Petra, valamint Hegedüs Csaba és Losonczi Dávid – „viszi tovább a lángot”.

A kampány egyrészt tiszteleg a magyar olimpiai sikerek előtt, másrészt megköszöni a 130 éve tartó szurkolást a magyar sportszerető közönségnek, harmadrészt pedig fejet hajt a mindenkori támogatók előtt azért, hogy a Magyar Csapat mögött állnak. A kampányban külön is megjelennek a hosszútávú partnerek: a Szerencsejáték Zrt., a MOL, a MOL Új-Európa-Alapítvány, az MBH Bank, az MVM és a Coop.

„Különleges esztendő az idei: a Magyar Olimpiai Bizottság fennállásának 130. évfordulóját ünnepeljük – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. – Büszkék vagyunk rá, hogy a MOB a világ hatodik nemzeti olimpiai bizottságaként alakult meg, és az elmúlt százharminc évben a magyar sport számtalan dicsőséges pillanatának volt tanúja és alakítója. Az évforduló méltó megünneplésére indított óriásplakát kampányunk egy olyan örökséget jelenít meg, amelyre mindannyian büszkék lehetünk: ez a pillanat nemcsak a generációk közötti kapcsolatot jeleníti meg, hanem azt az értékrendet is, amely a magyar olimpiai mozgalmat mindig is jellemezte: tisztelet, elhivatottság, kitartás és nemzeti büszkeség. Én személyesen is büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek. Ezek a plakátok nemcsak a múlt eredményeire utalnak, hanem jövőbe vetett hitünket is kifejezik, azt, hogy a láng, amit őrzünk, nem csupán az olimpia szimbóluma, hanem a hité is, hogy közös értékeink mentén továbbra is újabb és újabb generációkat tudunk inspirálni a sportra, a fair play szellemében megvívott csatákra.”

A Magyar Olimpiai Bizottság a kerek születésnap alkalmából ünnepségsorozatot szervez, amelynek első állomása egy decemberi, nagyszabású gálaest lesz – az elmúlt 130 év olimpiai bajnokainak és érmeseinek részvételével.

Kisfilmek a bajnokokról itt: https://www.youtube.com/@olympicteamhungary