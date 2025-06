Megegyezett új klubjával Paul Pogba, hamarosan aláír

Az átigazolási hírekben megbízható Fabrizio Romano kedden este közölte, Paul Pogba helyzete Here We Go státuszba lépett a Monacónál, azaz a felek megegyeztek egymással.

A világbajnok középpályás szerdán a hercegségbe repül, hogy minden részletet véglegesítsen leendő klubjával, valamint a következő napokban átessen a kötelező orvosi vizsgálaton. A már említett forrás szerint 2027-ig szóló szerződésről van szó.

Pogbánál a Juventus játékosaként egy 2023-as, Udinese elleni mérkőzés után elvégzett vizsgálat során túl magas tesztoszteronszintet mutattak ki. Mivel a B-mintája is pozitív lett, 2024 februárjában négy évre szóló eltiltással sújtották, amit később 18 hónaposra mérsékeltek.

A 32 éves játékos már márciusban visszatérhetett volna, azóta az erőnlétén dolgozott.