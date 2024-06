Bölöni László a kiesés után: Tudom, hogy most mit akarnak hallani tőlem

„Beszéltem a hitvesemmel, kértem, vásároljon nekem egy üveg whiskyt. Teszek majd bele jeget is – kezdte a választ a jövőjét firtató kérdésre Bölöni László a L'Équipe beszámolója szerint, majd így folytatta: – Tudom, hogy most mit akarnak hallani tőlem. De egyelőre hagyjuk ezt a témát, mert fájdalmat okoznak vele nekem. Természetesen egyeztetni fogok a klubvezetőkkel, vannak ügyeink, amelyeket rendeznünk kell.”

Mint megírtuk, a Metz a 6. percben emberhátrányba került, mégis kétgólos előnyt szerzett. A Saint-Étienne előbb szépített, majd rúgott még egy gólt, de azt a VAR-szoba végül elvette, így a 2–1 hosszabbítást eredményezett. Annak pedig a 117. percben született meg a zöldek immár érvényes egyenlítő gólja…

„Elképesztő meccs volt, amelyben voltunk a magasban, majd a mélyben is – értékelte a pályán látottakat Bölöni. – Amúgy összességében több volt jó pillanatokból. Elképzelhetik, mekkora a szomorúság az öltözőben, mennyire levertek a játékosok. Vannak, akik lehajtott fejjel ülnek, vannak, akik küszködnek a könnyeikkel, és vannak, akik el is sírják magukat. És ilyenkor is meg kell találni a megfelelő szavakat. Az igazság az, hogy gratuláltam a játékosaimnak ahhoz a rendkívüli fizikai és lelki helytálláshoz, amit a százhúsz perc alatt tanúsítottak, szinte végig emberhátrányban. A hosszabbításban újra megszerezhettük volna a vezetést, de Van den Kerkhof 98. percbeli beadásánál Atta nem járt sikerrel. Bármekkora erőfeszítést is tettünk, nem volt elég. Próbáljuk feldolgozni a történteket, hogy erősebbekké váljunk, és újra felemelhessük a fejünket.”

Bölöni László 2022 nyarán lett a Metz vezetőedzője, az első idényében feljuttatta a csapatot az élvonalba, ennek eredményeként tavaly ősszel a klub bejelentette: szerződését egy évvel, 2025 nyaráig meghosszabbították.

A lotaringiaiak a 16. hellyel elkerülték a kiesést, azonban az osztályozót nem.

A tízszeres bajnok Saint-Étienne 2022-ben ugyancsak osztályozón esett ki az élvonalból, a Ligue 2 előző kiírásában nyolcadik lett, a mostaniban harmadik, és a playoffban a Rodezt is le kellett győznie, hogy megmérkőzhessen a Metzcel.

LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

METZ–SAINT-ÉTIENNE 2–2 (2–1, 2–1, 2–1) – hosszabbítás után

Metz, Saint-Symphorien Stadion, 28 357 néző. Vezette: Jérome Brisard

METZ: Oukidja – Kouao (M. Colin, 84.), I. Traoré (Candé, 69.), S. Sané, Udol – L. Camara (Jean Jacques, 90+2.), N'Doram (I. Sané, 118.), Lamkel Zé (Van den Kerkhof, 69.) – Jallow (Atta, a szünetben), Mikautadze, P. Diallo. Vezetőedző: Bölöni László

ST.-ÉTIENNE: Larsonneur – D. Appiah, Batubinsika, Nade, Pétrot (Macon, 57.) – Mueffek (Monconduit, 57.), Tardieu (Fomba, 97.), Chambost – Cardona (Bentajg, 102.), I. Sissoko (Wadji, 102.), Cafaro (Mbuku, 79.). Vezetőedző: Olivier Dall'Oglio

Gólszerző: L. Camara (17.), Mikautadze (25. – 11-esből), ill. Pétrot (35.), Wadji (117.)

Kiállítva: P. Diallo (6.)

A párharc győztese: Saint-Étienne, 4–3-as összesítéssel