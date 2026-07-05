Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Hervé Renard már nem a tunéziaiak szövetségi kapitánya

2026.07.05. 08:40
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Hervé Renard (Fotó: Getty Imnages)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Hervé Renard Tunézia
Hervé Renard hivatalosan is lemondott Tunézia válogatottjának szövetségi kapitányi posztjáról, mindössze egy héttel azután, hogy a gárda búcsúzott az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságtól.

Már nem Hervé Renard a tunéziai válogatott szövetségi kapitánya. A francia szakember szombaton Instagram-üzenetben jelentette be a döntését, ezzel véget vetve rövid időszakának az afrikai ország együttesének élén.

Renard június 16-án lett a vb-n szereplő tunéziaiak szövetségi kapitánya, miután egy nappal korábban Sabri Lamouchit menesztették a svédektől elszenvedett 5–1-es vereség miatt. Ám vele sem sikerült a csoportkörös folytatás: a csapat kikapott Japántól (0–4) és Hollandiától (1–3) is.

„Szeretném kifejezni őszinte hálámat a Tunéziai Labdarúgó-szövetségnek, hogy lehetővé tették számomra a részvételt a 2026-os világbajnokságon” – írta az 57 éves tréner, megerősítve, hogy tunéziai kalandja véget ért.

Renard az idei vb előtt távozott a szaúd-arábiai válogatott vezetőedzői posztjáról. Korábban Marokkó, Elefántcsontpart, Angola és Zambia válogatottját is irányította.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Hervé Renard Tunézia
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