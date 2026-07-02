Nemzeti Sportrádió

Nincs döntés 90 perc alatt, jön a hosszabbítás Seattle-ben

2026.07.02. 00:01
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vb 2026 Szenegál Belgium
Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

vb 2026 Szenegál Belgium
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