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Nincs döntés 90 perc alatt, jön a hosszabbítás Seattle-ben
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2026.07.02. 00:01
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Címkék
vb 2026
Szenegál
Belgium
Fotó: Getty Images
vb 2026
Szenegál
Belgium
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