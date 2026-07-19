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Jön a világbajnoki finálé félidei ünnepsége
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2026.07.19. 22:04
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Címkék
foci vb 2026
vb-döntő
félidei show
A fellépők névsora
foci vb 2026
vb-döntő
félidei show
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