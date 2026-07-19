Nemzeti Sportrádió

Jön a világbajnoki finálé félidei ünnepsége

2026.07.19. 22:04
Címkék
foci vb 2026 vb-döntő félidei show

A fellépők névsora

 

 

 

foci vb 2026 vb-döntő félidei show
Legfrissebb hírek

Madonna Ronaldinho és Ronaldo oldalán nyitotta, Shakira zárta – videón a vb-döntő félidei műsora

Foci vb 2026
1 perce

Fotók, videó: Shakira, Madonna és Justin Bieber fellépésével nem ért véget a sztárparádé – ilyen volt a félidei műsor a vb-döntőn

Foci vb 2026
7 perce

0–0-ról jön a folytatás

Foci vb 2026
26 perce

Az első félidőben nem született gól a vb-döntőben

Foci vb 2026
54 perce

Kép: Lionel Messi és Lamine Yamal hosszú évek után találkozott újra

Foci vb 2026
1 órája

A seriff sem bírt az autópályán sétáló drukkerekkel a vb-döntő előtt

Foci vb 2026
1 órája

Carlos Alcaraz, Hoyeon, Andrés Iniesta és Mario Kempes kíséretében érkezett a stadionba a vb-trófea

Foci vb 2026
1 órája

Videó: így nézett ki a megnyitó a lelátóról

Foci vb 2026
1 órája