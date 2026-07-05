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Itt a vége! Franciaország nyögvenyelősen jut tovább, s Marokkóval csatázik az elődöntőért
M. B.
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2026.07.05. 01:06
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Paraguay
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Paraguay
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