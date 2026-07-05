Nemzeti Sportrádió

Itt a vége! Franciaország nyögvenyelősen jut tovább, s Marokkóval csatázik az elődöntőért

M. B.M. B.
2026.07.05. 01:06
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foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Paraguay
FIFA World Cup 2026 - round of 16Paraguay v France
Fotó: Getty Images

 

foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Paraguay
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