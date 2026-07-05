„Haaland Gabriel és Marquinhos személyében emberére talál” – véli a volt fradista

Isael, a Ferencváros korábbi légiósa szerint Vinícius Júnior végre a válogatottban is igazi vezér, Neymarra még várhat nagy pillanat a világbajnokságon, Erling Haalandot pedig Gabrielnek és Marquinhosnak kell megállítania a nyolcaddöntőben.

„Erling Haaland hihetetlenül erős, sokszor képtelenség megállítani, de Gabriel és Marquinhos személyében emberére talál… Ők ketten most a világ legjobb hátvédjei. Megvan a megfelelő rutinjuk, ésszel futballoznak” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Isael.

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