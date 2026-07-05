A franciák 150 világbajnoki gólnál tartanak

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Franciaország 1–0-s sikere Paraguay ellen nem csupán negyeddöntőbe jutást ért, hanem összességében a 150. vb-gólt is meghozta az európai ország futballtörténelmében.

A legutóbbi vb-n ezüstérmes franciák a magyar idő szerint vasárnap hajnali győzelmükkel, amelyet Kylian Mbappé büntetőből szerzett találatával vívtak ki Philadelphiában, negyedik csapatként érték el a másfél százas határt. Az eddigi világbajnokságok legeredményesebbje Brazília, amely 246 gólnál tart, s vasárnap (ma) este Norvégia ellen bővítheti a gyűjteményét. Németország, amelyet a hét elején búcsúztatott Paraguay, 243 góllal a második a találati örökranglistán, míg a harmadik helyet 163 góllal a legjobb 16 közé jutott és kedden Egyiptommal játszó Argentína foglalja el.