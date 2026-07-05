Nemzeti Sportrádió

Fülledt meleg New Yorkban, többen vannak a brazilok

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• New York
2026.07.05. 21:40
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Fotó: Getty Images
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Brazília vb 2026 Norvégia

New Yorkban fülledt meleg van, de jobb az idő, mint tegnap. Nagyjából 28 fokos a hőmérséklet másfél órával a Brazília–Norvégia meccs kezdete előtt, de elég párás a levegő.

A lelátó nagy része sárga színben pompázik, a norvégoknak jóval kevesebben szurkolnak a helyszínen.

A meccs előtti hangerőverseny mégis kiegyenlített volt: amikor stadion műsorközlőjének felszólítására a norvégok ordítani kezdtek, 112 decibelt mértek a műszerek, míg a brazilok esetében 111-et.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Brazília vb 2026 Norvégia
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