Egy kis szünet után három nap alatt négy meccs – mutatjuk a vb-negyeddöntő menetrendjét
Mint ismert, véget ért az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntője: az első teljes szűnnapot megelőzően Argentína 3–2-re legyőzte Egyiptomot, míg Svájc gól nélküli döntetlen után szétlövéssel kiejtette Kolumbiát. Mutatjuk a negyeddöntő pontos menetrendjét!
|1.
|július 9., csütörtök, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Franciaország–Marokkó
|2.
|július 10., péntek, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Spanyolország–Belgium
|3.
|július 11., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion
|Norvégia–Anglia
|4.
|július 12., vasárnap, 3.00
Kansas, Kansas City Stadion
|Argentína–Svájc
|július 14., kedd, 21.00
Dallas, Dallas Stadion
|Franciaország/Marokkó–Spanyolország/Belgium
|július 15., szerda, 21.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Norvégia/Anglia–Argentína/Svájc
|július 18., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion
|Az 1. elődöntő vesztese–A 2. elődöntő vesztese
|július 19., vasárnap, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Az 1. elődöntő győztese–A 2. elődöntő győztese
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