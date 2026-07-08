Egy kis szünet után három nap alatt négy meccs – mutatjuk a vb-negyeddöntő menetrendjét

Mint ismert, véget ért az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntője: az első teljes szűnnapot megelőzően Argentína 3–2-re legyőzte Egyiptomot, míg Svájc gól nélküli döntetlen után szétlövéssel kiejtette Kolumbiát. Mutatjuk a negyeddöntő pontos menetrendjét!

1. július 9., csütörtök, 22.00

Boston, Boston Stadion Franciaország–Marokkó 2. július 10., péntek, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Spanyolország–Belgium 3. július 11., szombat, 23.00

Miami, Miami Stadion Norvégia–Anglia 4. július 12., vasárnap, 3.00

Kansas, Kansas City Stadion Argentína–Svájc negyeddöntő július 14., kedd, 21.00

Dallas, Dallas Stadion Franciaország/Marokkó–Spanyolország/Belgium július 15., szerda, 21.00

Atlanta, Atlanta Stadion Norvégia/Anglia–Argentína/Svájc ELŐDÖNTŐ július 18., szombat, 23.00

Miami, Miami Stadion Az 1. elődöntő vesztese–A 2. elődöntő vesztese BRONZMÉRKŐZÉS július 19., vasárnap, 21.00

New York, New York/New Jersey Stadion Az 1. elődöntő győztese–A 2. elődöntő győztese döntő