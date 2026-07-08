Nemzeti Sportrádió

Egy kis szünet után három nap alatt négy meccs – mutatjuk a vb-negyeddöntő menetrendjét

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.08. 04:11
Jönnek a negyeddöntős mérkőzések (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, véget ért az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntője: az első teljes szűnnapot megelőzően Argentína 3–2-re legyőzte Egyiptomot, míg Svájc gól nélküli döntetlen után szétlövéssel kiejtette Kolumbiát. Mutatjuk a negyeddöntő pontos menetrendjét!

 

1.július 9., csütörtök, 22.00
Boston, Boston Stadion		Franciaország–Marokkó
2.július 10., péntek, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–Belgium
3.július 11., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion		Norvégia–Anglia
4.július 12., vasárnap, 3.00
Kansas, Kansas City Stadion		Argentína–Svájc
negyeddöntő

 

július 14., kedd, 21.00
Dallas, Dallas Stadion		Franciaország/Marokkó–Spanyolország/Belgium
július 15., szerda, 21.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Norvégia/Anglia–Argentína/Svájc
ELŐDÖNTŐ

 

július 18., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion		Az 1. elődöntő vesztese–A 2. elődöntő vesztese
BRONZMÉRKŐZÉS

 

július 19., vasárnap, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Az 1. elődöntő győztese–A 2. elődöntő győztese
döntő

 

 

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