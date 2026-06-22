Nemzeti Sportrádió

Yamal megszerezte első vb-gólját; Zöld-foki-szigetek újabb csodát tett – a 11. játéknap 12 gólja egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.22. 06:30
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Lamine Yamal nyitotta a játéknap góljainak sorát (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó vb-hírfolyam Egyiptom Zöld-foki-szigetek Spanyolország Belgium
Magyar idő szerint vasárnap este, hétfő hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 11. játéknapon három mérkőzésen is négy gól esett egy gólnélküli döntetlen mellett. Spanyolország négyet, Egyiptom hármat vágott, többek között Lamine Yamal és Mohamed Szalah is betalált. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0

Videós összefoglaló itt!

BELGIUM–IRÁN 0–0

Videós összefoglaló itt!

URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–2

Videós összefoglaló itt!

ÚJ-ZÉLAND–EGYIPTOM 1–3

Videós összefoglaló itt!

 

foci vb 2026 videó vb-hírfolyam Egyiptom Zöld-foki-szigetek Spanyolország Belgium
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