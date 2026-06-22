Yamal megszerezte első vb-gólját; Zöld-foki-szigetek újabb csodát tett – a 11. játéknap 12 gólja egy helyen

Magyar idő szerint vasárnap este, hétfő hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 11. játéknapon három mérkőzésen is négy gól esett egy gólnélküli döntetlen mellett. Spanyolország négyet, Egyiptom hármat vágott, többek között Lamine Yamal és Mohamed Szalah is betalált. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!