Yamal megszerezte első vb-gólját; Zöld-foki-szigetek újabb csodát tett – a 11. játéknap 12 gólja egy helyen
Magyar idő szerint vasárnap este, hétfő hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 11. játéknapon három mérkőzésen is négy gól esett egy gólnélküli döntetlen mellett. Spanyolország négyet, Egyiptom hármat vágott, többek között Lamine Yamal és Mohamed Szalah is betalált. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!
SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0
BELGIUM–IRÁN 0–0
URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–2
ÚJ-ZÉLAND–EGYIPTOM 1–3
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