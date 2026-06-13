Végeredmény: Katar–Svájc 1–1
A világbajnokság H-csoportjának szombati mérkőzésén Svájc 1–1-es döntetlent játszott Katarral. Az európaiak a mérkőzés 17. percében tizenegyesből szereztek vezetést, a 94. percben azonban a 2022-es világbajnokság házigazdája egyenlíteni tudott.
Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon
Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 1–1 (0–1)
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (hondurasi)
KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Aladelin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler, Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)
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