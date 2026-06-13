Nemzeti Sportrádió

Végeredmény: Katar–Svájc 1–1

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 23:05
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Katar Svájc
A világbajnokság H-csoportjának szombati mérkőzésén Svájc 1–1-es döntetlent játszott Katarral. Az európaiak a mérkőzés 17. percében tizenegyesből szereztek vezetést, a 94. percben azonban a 2022-es világbajnokság házigazdája egyenlíteni tudott.
Foci vb 2026
2 órája

Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon

Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 1–1 (0–1) 
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (hondurasi) 
KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye  – Edmilson Junior, Abduriszag (Aladelin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler, Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)  

 

foci vb 2026 vb 2026 Katar Svájc
Legfrissebb hírek

Mit keresnek ezek itt? – Ballai Attila publicisztikája

Foci vb 2026
29 perce

Amerikai álomrajt – Deák Zsigmond jegyzete

Foci vb 2026
34 perce

Igor Thiagóval az élen, Raphinhával és Viníciusszal a széleken támad Brazília Marokkó ellen – íme, a kezdők!

Foci vb 2026
46 perce

Félidei eredmény: Katar–Svájc 0–1

Foci vb 2026
1 órája

Videó: íme, a 2026-os világbajnokság első tizenegyese

Foci vb 2026
1 órája

Ezeket a szabályokat veszi át a vb-ről a Premier League

Angol labdarúgás
1 órája

Elkezdődött a Katar–Svájc világbajnoki csoportmérkőzés

Foci vb 2026
2 órája

Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik