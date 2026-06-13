Végeredmény: Katar–Svájc 1–1

Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon

Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.