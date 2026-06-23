Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: vihar miatt nem tudtak edzeni a kolumbiaiak

2026.06.23. 10:42
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Luis Díaz a guadalajarai esőben (Fotó: Getty Images)
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Vihar miatt félbeszakadt a kolumbiai labdarúgó-válogatott utolsó edzése a Kongói DK elleni világbajnoki csoportmérkőzés előtt Guadalajarában.

A dél-amerikaiak a tervek szerint elkezdték a tréninget a mexikói városban, de a szervezők alig fél óra elteltével közölték, hogy mindenkinek védett helyre kell vonulnia, mert zivatar közeleg. Mivel a pálya a későbbiekben sem lett alkalmas a gyakorlás befejezésére, a kolumbiai csapat jobb híján az edzőteremben erősített.

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A kongóiak jobban jártak, mivel az egyesült államokbeli edzőtáborukban tudtak tréningezni, mielőtt elindultak volna Guadalajarába.

A K-csoport második fordulós meccsére magyar idő szerint szerda hajnali 4 órakor kerül sor. A nyitókörben Kolumbia 3–1-re verte Üzbegisztánt, míg a Kongói DK 1–1-et játszott Portugáliával.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
Szerda, 4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

vihar foci vb 2026 kolumbiai labdarúgó-válogatott
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