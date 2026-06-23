Vb 2026: vihar miatt nem tudtak edzeni a kolumbiaiak

A dél-amerikaiak a tervek szerint elkezdték a tréninget a mexikói városban, de a szervezők alig fél óra elteltével közölték, hogy mindenkinek védett helyre kell vonulnia, mert zivatar közeleg. Mivel a pálya a későbbiekben sem lett alkalmas a gyakorlás befejezésére, a kolumbiai csapat jobb híján az edzőteremben erősített.