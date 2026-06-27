Vb 2026: Egyiptom–Irán 1–1
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
EGYIPTOM–IRÁN 1–1 (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Abdelmonem (Ibrahim, 15.), Rabia, El-Fatuh – Asur, Lasin – Ziko, Szaber, Trézéguet – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan. A kispadon: El-Senavi, Szoliman, M. Ala (kapusok), Ibrahim, Abdelmagid, Fathi, Hafez, T. Ala, Haisszem Hasszan, Donga, Attila, Adel, Abdelkarim, Marmus.
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Mohammadi – Goddosz, Gorbani, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui. A kispadon: Niazmand, Hosszeini (kapusok), Hardani, Hadzsszafi, Eiri, Dzsahanbahs, Gajedi, Csesmi, Torabi, Juszefi, Razzaginia, Alipur, Hosszeinzadeh, Moganlu, Dargahi.
Gólszerző: Szaber (3.), ill. Rezaijan (14.)