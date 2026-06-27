Nemzeti Sportrádió

Megszavazta a képviselő testület, Benedek Tiborról a Margit-szigeten neveznek el sétányt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.27. 02:29
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Fotó: Nemzeti Sport
Címkék
Benedek Tibor Kemény Dénes vízilabda
Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Budapest képviselő testülete megszavazta, hogy a Margit-szigeten nevezzenek el sétányt Benedek Tiborról.

 

Benedek Tibor Kemény Dénes vízilabda
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