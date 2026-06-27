Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Új-Zéland–Belgium és az Egyiptom–Irán mérkőzés

2026.06.27. 05:01
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Vb 2026: Új-Zéland–Belgium 0–1

A gyermeke születése után a kerethez visszatérő Doku kezdőként kap szerepet Rudi Garciától.

Vb 2026: Egyiptom–Irán 1–1

Egyiptom már továbbjutott, és Irán akár még egy döntetlennel is csatlakozhat hozzá.

 

 

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