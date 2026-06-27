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Elkezdődött az Új-Zéland–Belgium és az Egyiptom–Irán mérkőzés
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2026.06.27. 05:01
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
Irán
Belgium
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foci vb 2026
vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
Irán
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