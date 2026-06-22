Szurkolói pillanatok

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M. B.
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2026.06.22. 18:54
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Ausztria
Argentína
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Ausztria
Argentína
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