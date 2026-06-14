Nemzeti Sportrádió

Popovic: Sokan leírtak minket...

P. K.P. K.
2026.06.14. 10:01
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Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovic, a háttérben pedig Vincenzo Montella (Fotó: AFP)
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Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovic a törökök elleni 2 –0-s győzelem utáni sajtótájékoztatón először azokra a véleményekre reagált, melyek a mérkőzés előtt lebecsülték a csapatát a törökökkel szemben.

 

„Tisztában voltunk vele, sokan hogyan beszéltek rólunk a mérkőzés előtt, hogy leírtak minket, de a játékosok ma megmutatták az ausztrál futball igazi karakterét: fegyelem, küzdeni tudás és egymásért való megalkuvás nélküli munka – fogalmazott a szakember. – Nemcsak elrontottuk az ellenfél játékát, hanem taktikailag tökéletesen végrehajtottuk azt, amit elterveztünk. Rendkívül büszke vagyok a csapatra.”    

Popovic arról is beszélt, miért az a 22 éves Patrick Beach állt a kapuban a Melbourne Cityből, aki korábban csak két meccsen szerepelt a válogatottban.

„Sokan kockázatosnak vagy váratlannak tartották a döntésemet a kapusposzton, de én látom Patrickot nap mint nap az edzéseken és teljesen megbíztam benne. Fantasztikus teljesítménnyel mutatkozott be a világbajnokságon. A védései kulcsszerepet játszottak abban, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset és megszereztük a három pontot.” 

 

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