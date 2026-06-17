Megdőlt az egynapos nézőcsúcs a vb-n

Az előző játéknapon a Franciaország–Szenegál összecsapást 80 545-en szurkolták végig East Rutherfordban, az Argentína–Algéria mérkőzést 69 045-en Kansas Cityben, az Ausztria–Jordánia találkozót 68 527-en Santa Clarában, az Irak–Norvégia párharcot pedig 63 106-an tekintették meg Foxborough-ban.

A korábbi rekord 32 évet élt, 1994. június 28-án, ugyancsak az Egyesült Államokban összesen 277 070 néző látogatott ki az aznap rendezett négy vb-meccsre.

A nemzetközi szövetség (FIFA) közleménye szerint az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló torna első hat napján – 20 mérkőzésen – összesen 1 309 652 szurkoló volt jelen a stadionokban (ez 65 483-as átlagot jelent), az pedig gyakorlatilag biztosra vehető, hogy megdől majd az 1994-es torna 3.5 milliós látogatottsági rekordja.