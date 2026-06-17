Nemzeti Sportrádió

Mbappé: Ha azok miatt játszanék, akik kritizálnak engem, akkor nyolcvanéves koromig futballoznék

R. P.R. P.
2026.06.17. 07:14
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Fotó: Getty Images
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Mint arról beszámoltunk, Franciaország nehézkes első félidőt követően 3–1-re megverte Szenegált a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének nyitó fordulójában, az I-csoportban. A mérkőzésen duplázó Kylian Mbappé rekordot döntött: 58. találatával a válogatott góllövő-örökranglistájának élére állt. Az értékelésében Mbappé a kritkusainak is üzent.

„Ha azok miatt játszanék, akik kritizálnak engem, akkor nyolcvanéves koromig futballoznék – idézte Kylian Mbappét a L'Équipe. – Nem mondanám, hogy teljes gázzal pörgünk, de mindig fontos, hogy jól kezdjük a tornát, mert megnyugtat, habár sohasem lehet elkényelmesedni egy világbajnokságon. Láthattuk ezt a többi csapatnál, nem könnyű győzelemmel kezdeni. Minden válogatott tudja, hogy a világbajnokság különleges, és mindenki szeretné, hogy az országa jó képet mutasson. A mai nem volt könnyű meccs, de tudtuk, hogy bármelyik pillanatban képesek vagyunk gólt szerezni, és ez segített.

„Azért játszom, hogy a nemzetünk történelmet írjon, hogy bejusson a döntőbe és megnyerje a világbajnokságot. Most még csak az első meccsen vagyunk túl. Bármit is mondanak az emberek, nyugodtnak kell maradnunk, és arra kell koncentrálnunk, ami tennünk kell. A vébén minden gyorsan történik. Még mindig ott van hat nap múlva az Irak elleni meccs, amelyet meg kell nyernünk a továbbjutáshoz.”

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