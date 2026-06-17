Mbappé: Ha azok miatt játszanék, akik kritizálnak engem, akkor nyolcvanéves koromig futballoznék

„Ha azok miatt játszanék, akik kritizálnak engem, akkor nyolcvanéves koromig futballoznék – idézte Kylian Mbappét a L'Équipe. – Nem mondanám, hogy teljes gázzal pörgünk, de mindig fontos, hogy jól kezdjük a tornát, mert megnyugtat, habár sohasem lehet elkényelmesedni egy világbajnokságon. Láthattuk ezt a többi csapatnál, nem könnyű győzelemmel kezdeni. Minden válogatott tudja, hogy a világbajnokság különleges, és mindenki szeretné, hogy az országa jó képet mutasson. A mai nem volt könnyű meccs, de tudtuk, hogy bármelyik pillanatban képesek vagyunk gólt szerezni, és ez segített.

„Azért játszom, hogy a nemzetünk történelmet írjon, hogy bejusson a döntőbe és megnyerje a világbajnokságot. Most még csak az első meccsen vagyunk túl. Bármit is mondanak az emberek, nyugodtnak kell maradnunk, és arra kell koncentrálnunk, ami tennünk kell. A vébén minden gyorsan történik. Még mindig ott van hat nap múlva az Irak elleni meccs, amelyet meg kell nyernünk a továbbjutáshoz.”