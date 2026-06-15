Laros Duarte: A világbajnokság felhelyezte a Zöld-foki-szigeteket a térképre

A Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottja története során először jutott ki világbajnokságra, ami nemcsak sportsiker, hanem nemzeti ünnep is az alig félmilliós afrikai szigetországban. A Puskás Akadémiában futballozó Laros Duarte szerint a vb-részvétel gyakorlatilag felhelyezte az országot a térképre. A középpályással többek között a történelmi kvalifikációról, a családról, az identitásról, a hollandiai gyökerekről beszélgettünk, valamint arról is, milyen lesz a kedvenc válogatottja ellen pályára lépni a tornán.

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