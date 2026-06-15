Nemzeti Sportrádió

Laros Duarte: A világbajnokság felhelyezte a Zöld-foki-szigeteket a térképre

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.15. 13:04
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foci vb 2026 Laros Duarte Zöld-foki-szigetek

A Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottja története során először jutott ki világbajnokságra, ami nemcsak sportsiker, hanem nemzeti ünnep is az alig félmilliós afrikai szigetországban. A Puskás Akadémiában futballozó Laros Duarte szerint a vb-részvétel gyakorlatilag felhelyezte az országot a térképre. A középpályással többek között a történelmi kvalifikációról, a családról, az identitásról, a hollandiai gyökerekről beszélgettünk, valamint arról is, milyen lesz a kedvenc válogatottja ellen pályára lépni a tornán.

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Foci vb 2026
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Laros Duarte: Szeretnénk, hogy az egész ország nagy bulit csináljon a vb-ből

A Zöld-foki-szigetek története során először jutott ki világbajnokságra, ami nemzeti ünnep is az alig félmilliós afrikai szigetországban – a Puskás Akadémia játékosa szerint a vb-részvétel gyakorlatilag felhelyezte az országot a térképre.

 

foci vb 2026 Laros Duarte Zöld-foki-szigetek
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