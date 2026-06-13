Katar–Svájc: megvannak a kezdőcsapatok
Julen Lopetegui és Murat Yakin is kihirdette kezdőcsapatát a 21 órakor kezdődő Svájc–Katar világbajnoki csoportmérkőzésre.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (argentin)
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber, Madibo, Laye – Edmilson Junior, Abduriszag, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer, Freuler, Xhaka, R. Rodriguez – R. Vargas, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
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