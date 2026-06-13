Nemzeti Sportrádió

Katar–Svájc: megvannak a kezdőcsapatok

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 19:59
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Fotó: Getty Images
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Julen Lopetegui és Murat Yakin is kihirdette kezdőcsapatát a 21 órakor kezdődő Svájc–Katar világbajnoki csoportmérkőzésre.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (argentin) 
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber, Madibo, Laye  – Edmilson Junior, Abduriszag, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer, Freuler, Xhaka, R. Rodriguez – R. Vargas, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

 

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