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Itt az újabb meglepetés: Zöld-foki-szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett
B. A. P.
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2026.06.22. 02:06
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Címkék
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Uruguay
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Uruguay
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