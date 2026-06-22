Nemzeti Sportrádió

Itt az újabb meglepetés: Zöld-foki-szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett

B. A. P.B. A. P.
2026.06.22. 02:06
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay
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