Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a német–elefántcsontparti csata

M. B.M. B.
2026.06.20. 22:00
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foci vb 2026 vb 2026 Németország Elefántcsontpart
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

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