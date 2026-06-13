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Elkezdődött a Katar–Svájc világbajnoki csoportmérkőzés
T. Z.
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2026.06.13. 21:04
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Katar
Svájc
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foci vb 2026
vb 2026
Katar
Svájc
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