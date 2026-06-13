Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Katar–Svájc világbajnoki csoportmérkőzés

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 21:04
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Foci vb 2026
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Vb 2026: Katar–Svájc 0–1

A svájciak tizenegy topligás játékossal, köztük természetesen Embolóval rohamoznak az idei Super Bowl helyszínén.

 

 

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