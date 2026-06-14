Elkezdődött a brazil-marokkói ütközet!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
BRAZÍLIA–MAROKKÓ – élőben az NSO-n!
New York/New Jersey. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)
BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr. – Igor Thiago. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
A kispadon: Ederson, Weverton (kapusok), Bremer, Matheus Cunha, Danilo Luiz, Danilo Santos, Éderson, Endrick, Fabinho, Leo Pereira, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Rayan
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amrabat, Belammari, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szalah-Eddin, Szbai, Talbi, Jasszin