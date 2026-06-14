Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Vb, C-csoport: Brazília–Marokkó 1–1

Elkezdődött a brazil-marokkói ütközet!

M. B.M. B.
2026.06.14. 00:06
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Brazília vb 2026 Marokkó

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
BRAZÍLIA–MAROKKÓ – élőben az NSO-n!
New York/New Jersey. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)
BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr. – Igor Thiago. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
A kispadon: Ederson, Weverton (kapusok), Bremer, Matheus Cunha, Danilo Luiz, Danilo Santos, Éderson, Endrick, Fabinho, Leo Pereira, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Rayan
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amrabat, Belammari, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szalah-Eddin, Szbai, Talbi, Jasszin

ÉLŐ, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Marokkó
Legfrissebb hírek

VIDEÓK: pazar passz után vezetett Marokkó, de Vinícius villanásból egyenlített a vb-n

Foci vb 2026
3 perce

Döntetlen az állás 45 perc játék után

Foci vb 2026
10 perce

Itt a válasz, Vinícius góljával egyenlítenek a brazilok!

Foci vb 2026
25 perce

Hoppá, vezet Marokkó!

Foci vb 2026
35 perce

Statisztikák: öt meccs után továbbra sincs európai siker a vb-n

Foci vb 2026
51 perce

Vb 2026: Brazília–Marokkó 1–1

Foci vb 2026
1 órája

Videó: ezzel a góllal szerezte meg történelme első vb-pontját Katar

Foci vb 2026
1 órája

Végeredmény: Katar–Svájc 1–1

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik