Nemzeti Sportrádió

Elfogták az angol válogatottat meglopó tolvajokat

R. P.R. P.
2026.06.14. 17:08
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foci vb 2026 Anglia vb 2026

A Missouri állambeli Jackson megyei ügyészek két texasi, San Antonió-i férfit, Mustafa Salikot és Erfan Kamalt vádoltak meg azzal, hogy meglopták az angol válogatottat, amikor a „háromoroszlánosok” floridai edzőtáborukból a Kansas City-i világbajnoki alaptáborukba költöztek át – írja az ESPN.

Az amerikai lap szerint a feltételezett elkövetők hét év börtönbüntetést is kaphatnak, ha bebizonyosodik a bűnösségük, az óvadékot fejenként 75 000 dollárban szabták ki.

Fotó: Getty Images

 

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