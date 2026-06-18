Amerikai pite: a futball ezúttal tényleg hazatér? – a 7. nap vb-kibeszélője
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)
Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)