Szerdán indul a jegyértékesítés a 2026-os labdarúgó-vb-re

2025.10.01. 14:50
Gianni Infantino nagy sikert vár a világbajnokságtól (Fotó: Getty Images)
Egyesült Államok foci vb 2026 Mexikó jegyértékesítés Kanada Gianni Infantino
Szerdán indul a jövő évi, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság jegyeinek értékesítése.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb belépőinek első körös árusítására szeptemberben lehetett jelentkezni. A nemzetközi szövetség (FIFA) közlése szerint akkor 216 országból összesen 4.5 millióan adták le igényüket és közülük sorsolás útján választották ki azokat, akik a mostani árusítási időszakban jegyhez juthatnak. A FIFA a sorsolás nyerteseit hétfőtől kezdődően emailben értesítette, megadva számukra a napot és azon belül egy idősávot, amikor vásárolhatnak. A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet rá, garanciát nem tud adni arra, hogy lesz az igénynek megfelelő elérhető jegy a megadott időpontban.

„Ez nemcsak egy kiemelkedő szám, hanem egy erős üzenet is egyben”- kommentálta a jegyigénylők 4,5 milliós táborát Gianni Infantino, a FIFA elnöke. „Az egész világ részese akar lenni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak, ami minden idők legnagyobb, legbefogadóbb és legizgalmasabb rendezvénye lesz.”

Az igénylések száma azért is imponáló, mert jelenleg még csak a résztvevő csapatok kevesebb mint fele ismert, a vb csoportjait majd decemberben sorsolják.

A második, úgynevezett korai jegysorsolási szakasz október 27. és 31. között lesz, a vásárlási időszak pedig november közepétől december elejéig tart. A harmadik, véletlenszerű kiválasztási szakasz december 5. után kezdődik, ekkor tartja a FIFA a vb sorsolását, így ismertté válnak a résztvevő válogatottak mérkőzésidőpontjai.

A FIFA a világbajnokságon dinamikus árazást vezet be. Jelenleg még a csoportmérkőzésekre hatvan dollártól (20 ezer forint) lehet belépőt vásárolni, míg a döntőért akár 6730 dollárt (2,2 millió forint) forintot is ki kell fizetni. Az értékesítés személyenként és mérkőzésenként legfeljebb négy jegyre korlátozódik, és a torna teljes időtartamára senki sem vásárolhat negyvennél több belépőt.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 23. labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg tizenhat helyszínen.
 

 

