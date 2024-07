Vihar előtti csend Berlinben

Berlin már napok óta készül, és bár van itt izgatottság az Európa-bajnokság döntőjén túl is, a levegőben érezhető izgalom és feszültség elsősorban a vasárnapi Spanyolország–Anglia mérkőzés miatt van.

Igaz, egyelőre vihar előtti csend szállja meg a német fővárost, a két válogatott szurkolói közül szombat estig csak viszonylag kevesen érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Ez főként az eltántorító költségek számlájára írandó, a berlini szálláshelyek árai ugyanis gyakorlatilag megnégyszereződtek, miközben az idejutás sem olcsó mulatság még a nyugat-európai pénztárcákhoz mérten sem.

Így pénteken, de még szombat délelőtt is az a furcsa látvány fogadta Berlin központi részén a járókelőket, mintha valaki elrendelte volna a polgárok fokozott védelmét minden különösebb indok nélkül. A Brandenburgi kapu és a Reichstag környékén a rendőrség több utcát is lezárt – átmenetileg – az autóforgalom elől, és tekintve, hogy itt soksávos utakról van azért szó, meglehetősen groteszk képet mutatott, hogy mindeközben csak a szokásos járókelő-áradattal lehetett találkozni, ez ugyanis a főváros egyik legfrekventáltabb pontja, ha nincsenek szurkolók, turista akkor is van bőven.

Többek között azért is zárták le a területet, mert a kormányzati épületek mellett ezekben az utcákban található a legtöbb ország nagykövetsége, míg a kapu túloldalán futó Bundesstrassén alakították ki az Európa-bajnokság legnagyobb szurkolói zónáját, ahol szombat délután azért már volt némi mozgás. Érzékeltük, hogy jóval többen lesznek az angol szimpatizánsok, mint a spanyolok, ugyanakkor egyelőre mindenki visszafogottnak tűnt, és egyvalami feltűnően hiányzott a miliőből: a kántálás. A kisebb-nagyobb csoportokban közlekedő drukkerek – főleg a szurkolói zónán kívül – szinte elvesztek a turisták tengerében, és bár nem feltételezhető, főleg az angolokról, hogy kisebbségben félénkké válnak, tény, hogy az egymás közti csevegéssel volt mindenki elfoglalva, és még egy harsány „C’mon England!” sem hangzott el.

Fotó: Szabó Miklós

Fotó: Szabó Miklós

A legnagyobb attrakciót így egy angol mezt viselő lány és egy spanyol mezben feszítő srác alkotta freesytle-os duó jelentette a Brandenburgi kapu alatt, mindkét válogatott szimpatizánsai leálltak dekázni néhányat velük.

Szintén emelt valamennyit a hangulaton a BBC egyik stábjának kezdeményezése: a kartonból körbevágott, méretarányos és teljes alakos Jude Bellingham-, illetve Gareth Southgate-képpel járták az utcákat, hátha így leállnak nyilatkozni a szurkolók, de meglepő módon nem jártak sikerrel.

Aki sikeresnek könyvelhette el a főváros központi zónájában a szombat délutánt, a helyi rendőrség volt. Semmit sem bíztak a véletlenre, és már a vasárnap kora délutánra várt áradat előtt elfoglalták pozícióikat – a jelentések szerint több ezer rendfenntartó lesz szolgálatban, a helyi erők pedig számos szövetségi államtól kapnak további erősítést –, így a turisták után majdhogynem a Bundespolizeié volt a legnagyobb kontingens.

Mindeközben a helyieket láthatóan nem hozza lázba a németek nélküli döntő. Az emberek jobbára annak örülnek, hogy végre itt a hétvége, szombat délutánra már a nap is kisütött, és mindenkinek, akit nem érdekel a futball, azt tanácsolják, kerüljék el a város frekventált részeit – az említett Brandeburgi kaput, a Hackescher Markt ír kocsmáit és a charlottenburgi Breitscheidplatzot, ahová az angolokat várják, a Hammarskjöldplatzot, ahol a spanyolok gyülekeznek majd – és természetesen az Olimpiai Stadiont.

Szombat délután, majd estefelé az arénánál egyébként még annyi mozgás sem volt, mint a városban. Hiába tartott mindkét válogatott mérkőzést felvezető sajtótájékoztatót, a szurkolók nem vonatoztak vagy metróztak ki a Hertha otthonáig. Az újságírók, tévések, fotósok persze minden korábbinál nagyobb létszámban jelentek meg, de figyelembe véve a létesítmény irdatlan méreteit, tömegnyomorról még véletlenül sem lehetett szó.

Vasárnap természetesen óriásit fordul majd a világ a stadionnál, Berlin centrumában is gyökeresen megváltoznak a viszonyok − addig marad a vihar előtti csend...