Luis de la Fuente: Az számít, mi mit teszünk le az asztalra

Nincs hálásabb feladat manapság, mint a spanyol válogatott szövetségi kapitányaként vagy játékosaként sajtótájékoztatót tartani. Az Európa-bajnokságon a legszebb és a leghatékonyabb futballt játszó gárdát irányító Luis de la Fuentét először arról kérdezték, mire számít a döntőben.

„Mindig is hittünk benne, hogy idáig eljutunk, boldogan lépünk majd pályára – válaszolta a szövetségi kapitány. – Nehéz és kiegyenlített mérkőzésre számítok, a torna két legjobb válogatottja csap össze. Ezen a szinten apróságok dönthetnek, mindenki a döntőre fókuszál, a válogatott pedig a legjobb formájában készülhet a vasárnapi mérkőzésre.”

Az elődöntő előtt úgy fogalmazott: történjen bármi, boldogan távozik a tornáról, mert a csapat olyan jó teljesítményt nyújtott. Vajon a finálé előtt is így látja a helyzetet?

„A jövőt nem ismerhetjük, de a lényeg, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amire büszkék lehetünk. Úgy kell játszanunk, ahogy egy döntős csapattól elvárható. Eddig nagyon büszkék lehetünk a csapatra – szögezte le a szövetségi kapitány. – Nyugodtan várjuk a mérkőzést, s nem gondolom, hogy mi lennénk a favoritok. Egy Eb-döntőben többnyire nincsenek is esélyesek, most is ez a helyzet, hagyjuk meg ezt a fogadóirodáknak. Azt viszont kijelenthetjük, minden megvan a csapatunkban ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Csak az számít, hogy mi mit teszünk le asztalra és hogy jobbak legyünk. Ezért dolgoztunk eddig, és ha hozzuk a formánkat, győzünk.”

A szövetségi kapitányt a csapat veteránja, a 38 éves Jesús Navas váltotta a pulpituson. A szárnyvédő is úgy vélekedett, a döntő előtt nem lehet kijelenteni, hogy Spanyolország az egyértelmű esélyes.

„Ez mégiscsak az Európa-bajnokság döntője, és pontosan tudjuk, milyen nehéz egy-egy címet elhódítani. Meg aztán erős, jó ellenféllel szemben lépünk pályára.”

Navas, aki a korábbi spanyol aranygenerációnak is tagja volt, a következőket mondta a mostani együttesről, amelyben befejezi válogatott pályafutását: „Bárcsak most is nyernénk! Akkoriban fantasztikus csapat tagja lehettem, csakúgy, mint most. Boldoggá tesz, amit eddig elértünk, de nyilván mindannyian szeretnénk megtenni az utolsó lépést.”