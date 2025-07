Vizes vb: a spanyoloké a bronzérem a női vízilabdatornán

Főszerepben a videóbíró: a női torna harmadik helyéről döntő spanyol–amerikai találkozó első félidejében mindkét szövetségi kapitány élt a lehetőséggel, hogy visszanézessen bizonyos jeleneteket. Merthogy jócskán voltak megkérdőjelezhető ítéletek, Adam Krikoriannak igazat is adtak a játékvezetők, amikor az elmaradt ötméterest reklamálta – amelyet aztán Jenna Flynn elpuskázott…

Addigra már három góllal vezetett az olimpiai címvédő, ugyanis világklasszis centere, Paula Leitón mesteri húzással nyitotta a második negyedet. Aztán magukra találtak az amerikaiak, hátul egymást érték a blokkok, elöl pedig Jewel Roemer ejtette át Martina Terrét. A spanyol kapus egyébként ragyogóan védett, ziccert is hárított, így a nagyszünetre visszaállt a háromgólos különbség.

Jordi Valls együttese nagy tempót diktált, a harmadik negyedben a centerpasszok mellett váratlan megoldásokkal is jelentkezett, Anni Espar például hét méterről, ütemtelenül lőtte át a zónát. Amikor az amerikaiak időt kértek, már négy gól volt a különbség, de nem hagyták annyiban a dolgot: Emily Ausmus vezérletével fokozatosan közelebb zárkóztak, a szerencsével sem álltak hadilábon.

A záró negyed közepén már az egyenlítésért támadott az Egyesült Államok, ám Krikorian hiába tárta szét a karját, a betörés után nem ítéltek büntetőt, az ellentámadásból centergólt lőttek a spanyolok. Terré ráadásul hosszú idő után újra bravúrt mutatott be (a biztonság kedvéért ezt a szituációt is megnézte a VAR), de így is maradt esélyük az amerikaiaknak – amíg el nem adták a labdát az időkérést követően…

Leitón tévedésből kiúszott a kötelek közé, pedig ki sem állították, az amerikaiak reklamáltak, a spanyolok meg ünnepeltek, ugyanis 13–12-es győzelmükkel megszerezték a bronzérmet.

VIZES VB

VÍZILABDA, NŐK

A 3. HELYÉRT

Spanyolország–Egyesült Államok 13–12 (4–2, 3–2, 4–5, 2–3)

A 7. HELYÉRT

Olaszország–Japán 20–15 (5–5, 5–2, 6–2, 4–6)

Később

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Ausztrália–Hollandia (Tv: M4 Sport)