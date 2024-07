Gareth Southgate: Csak akkor nyerhetünk, ha nem félünk a vereségtől

Elsőként az angolok tartották meg a két döntős válogatott közül a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatójukat szombaton. Gareth Southgate szövetségi kapitány mellett a csapatkapitány Harry Kane érkezett az eseményre, és egyből érezni lehetett, immár nemcsak az angol média, hanem a válogatott képviselői is felszabadultabban ültek le egymással szemben.

„Mindenki egészséges és bevethető a döntőben – kezdte a sajtótájékoztatót Southgate, akinek minden angol újságíró sok sikert kívánt, mielőtt feltette volna a maga kérdését. – A csapat sokat fejlődött az elmúlt hetekben, az ellenálló képességünk kiváló, mindenki mindent beleadott az edzéseinken, jó érzés ilyen közegben dolgozni.”

A szövetségi kapitány elmondta, ilyen rangos meccs előtt jószerével már nem is kell motiválnia játékosait.

„Sok megbeszélésen és csapatértekezleten vagyunk már túl, és mindig is hosszú távon gondolkodtunk. Továbbá néhány nagy mérkőzést lejátszottunk itt, az Európa-bajnokságon, ami tapasztalattal ruházott fel minket. A játékosaim egyébként is rutinosak, nekik már nem kell elmondani, mit jelent a vasárnapi csata, ösztönzés nélkül is tudásuk legjavát nyújtják majd – fogalmazott Gareth Southgate, aki az ellenféllel kapcsolatban a következőket mondta: − Tudatosan játszó, egységes csapat a spanyol, játékosai magasan és intenzíven támadnak le, nagyon jól tartják a labdát. Ugyanakkor mi is jól csináltuk ezt az előző mérkőzéseken, a döntőben is ez lesz a célunk.”

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, az „előző mérkőzéseken”, tehát adta magát a kérdés: mi változott a torna vége felé haladva?

„Javult a játékunk. Elsősorban a védelmünknek sikerült jól összeállnia, noha több játékosom is sérüléssel bajlódott, néhányan még az Eb első napjaiban sem voltak bevethetők. A javulásra alapozhatjuk az optimizmusunkat. Mindig is azt mondtam, csak akkor nyerhetünk, ha nem félünk a vereségtől.”

Meglepő, de Harry Kane eddig egyetlen csapatával sem nyert semmilyen trófeát felnőttszinten (klubot és válogatottat is számítva), de mint elmondta, gond nélkül odaadná az egyéni díjait a csapat sikeréért.

„Ez nem is kérdés, ráadásul az Európa-bajnoki cím az egyik legfontosabb trófea, amit egy labdarúgó elhódíthat. Egyelőre igyekszem nem arra gondolni, milyen jó lenne felemelni a serleget, hanem arra összpontosítok, hogy milyen kemény munkát kell még előtte elvégezni” – jegyezte meg az angol csatár.