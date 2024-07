Southgate: A jövőt illetően derűlátóak lehetünk, de ez most semmiféle vigaszt nem jelent

„Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő pillanat arra, hogy erről döntsek – felelte a pozícióban maradását firtató kérdésre Gareth Southgate angol szövetségi kapitány az ITV-nek. – Beszélnem kell erről a megfelelő emberekkel, és ez nem most fog megtörténni.”

„Az utolsó pillanatig küzdöttünk, de ezen az estén sajnos nem voltunk képesek eleget birtokolni a labdát – értékelt az angol szakvezető. – A védekezéssel nem volt gond, csakhogy a labdaszerzések után ki kellett volna szabadulnunk a szorításból, és erre nem voltunk képesek. Inkább az ő kezükben volt az irányítás, ami egyrészt fárasztó volt számunkra, másrészt kissé frusztrálta a csapatomat. Az egyenlítés után nyílttá vált a meccs, sőt a legvégén még egyszer óriási lehetőségünk adódott a visszakapaszkodásra, de úgy érzem, a kilencven perc egésze során nyújtott teljesítményünk nem volt elég ahhoz, hogy mi győzzünk. Összességében meggyőződésem, hogy a legjobb csapat nyerte meg az Európa-bajnokságot. A futballistáim minden elismerést megérdemelnek azért, hogy eljutottak a döntőig, hogy az utolsó pillanatig senkinek sem engedték, hogy legyőzze őket, ám ha ilyen közel kerülsz a végső diadalhoz, meg kell ragadnod az esélyt. A jövőt illetően derűlátóak lehetünk, sok tapasztalatot halmoztunk fel, a játékosok többsége a következő világbajnokságon, sőt az Európa-bajnokságon is bevethető lesz, de ebben a pillanatban ez semmiféle vigaszt nem jelent.”

Természetesen arról is faggatták, miért cserélte le a csapatkapitányt, Harry Kane-t alig egy óra elteltével:

„Fizikailag nagyon megterhelő volt számára az Európa-bajnokság. Sajnos meccshiánnyal érkezett a tornára, és nem tudott olyan játékot nyújtani, amilyenben mindannyian reménykedtünk – utalt az angol szövetségi kapitány a Bayern München támadójának májusi hátsérülésére. – Ezek a mérkőzések nagyon sokat kivesznek a futballistákból, és úgy véltük, a helyére beküldött Ollie (Watkins) frissessége révén hatékonyabbá válik a letámadásunk. Azt gondolom, a cseréink nagyon jól illeszkedtek be, és azt játszották, amit vártunk tőlük.”

„Újabb elkeserítő pillanatok a csapatnak is, és személyesen nekem is – kesergett Harry Kane a BBC Radio 5 mikrofonja előtt. – Fizikailag és lelkileg is kimerítő volt a torna. A lehető legközelebb jutsz az egyik legmagasabb csúcshoz, a karrierünk talán legmagasabb csúcsához, és nem sikerül felkapaszkodni… mindannyian a poklok poklát járjuk ezekben az órákban. Nem sikerült megtalálnunk a módját annak, hogy elhódítsuk a serleget, és ez nagyon, de nagyon sokáig fájni fog.”

Ami pedig Southgate jövőjét firtató kérdést illeti: „Már korábban világossá tettük, hogy imádjuk a kapitányt. De a döntést neki kell meghoznia, és most nem alkalmas az időpont arra, hogy erről beszélgessünk. Most mindannyiunk szívét a fájdalom tölti ki.”

„A csapat Southgate miatt ilyen összetartó. Ő a legsikeresebb angol menedzser, sokkal több dicséretet érdemel, mint amennyit kap. Nagyon szerettem volna nyerni, mert Gareth mindenkinél jobban megérdemli – idézi az angol támadó, Ollie Watkins szavait a BBC. – Hihetetlen hét héten vagyok túl. Az edzői stábról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, és ez igaz a háttérszemélyzetre és az összes játékosra is. A vereség most fáj, de fontos, hogy ezt az időt arra használjuk fel, hogy a családunkkal töltsük.”

„A spanyolok kiválóan játszottak a torna során végig, mindenki láthatta, megérdemlik, hogy gratuláljunk nekik – ezek a becserélése után néhány perccel egyenlítő Cole Palmer szavai. – Megint sikerült bejutnunk egy döntőbe, ami nagyon klassz, sok pozitívumot vihetünk tovább, Gareth nagyszerűen vezetett minket, de szerettünk volna egy lépéssel magasabbra jutni, és borzasztósan csalódott vagyok, hogy nem sikerült.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ANGLIA 2–1 (0–0)

Berlin, Olimpiai Stadion, 71 000 néző. Vezette: Francois Letexier (Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni) – franciák

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Carvajal, Le Normand (Nacho, 83.), Laporte, Cucurella – Rodri (Zubimendi, a szünetben), Fabián Ruiz – Yamal (Merino, 89.), Dani Olmo, Nico Williams – Morata (Oyarzabal, 68.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo (Palmer, 70.), Rice, Shaw – Foden (Toney, 89.), Bellingham – Kane (Watkins, 61.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Nico Williams (47.), Oyarzabal (86.), ill. Palmer (73.)

Sárga lap: Olmo (31.), ill. Kane (25.), Stones (53.), Watkins (90+1.)

