Őrjöngött a padoztatás miatt az Aston Villa válogatott csatára

Góllal vágott vissza edzőjének, Unai Emerynek a mellőzésért az Aston Villa csatára, Ollie Watkins. Az angol válogatott támadó a Newcastle United elleni bajnoki mérkőzés első percében Youri Tielemans passzából talált Nick Pope kapujába, megadva ezzel az alaphangot csapata 4−1-es hazai győzelméhez.

A nagyszerű siker után a Sky Sportsnak nyilatkozott a játékos, akiből előkerültek a korábbi sérelmek, jelesül az, hogy a birminghamiek menedzsere Marcus Rashfordot favorizálta vele szemben a centerposzton a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő mindkét felvonásán. Watkins a csatornának elmondta: csalódottságát a spanyol szakembernek is jelezte.

„A PSG ellen mindkét meccsen csak húsz percet kaptam. Nem fogok hazudni: őrjöngtem, hogy nem kaptam több szerepet. Ezt közöltem is a menedzserrel. Tisztelem a döntését, de nem az a játékos vagyok, aki megelégszik azzal, hogy padozik. Soha nem tapasztaltam még ilyesmit, ráadásul mindez a legnagyobb presztízsű sorozatban, a Bajnokok Ligája-meccseken történt. Rajtam kívül többen is hasonlóan éreztek, de megismétlem: ez a menedzser döntése. De már csak azért is kezdeni akartam, mert komoly szerepet játszottam abban, hogy idáig eljutottunk” − jelentette ki a 29 éves labdarúgó, aki az idénybeli 48 tétmeccsén 16-szor talált az ellenfelek kapujába.