De la Fuente: Nem is lehetnék ennél boldogabb; Yamal: Ez a legszebb születésnapi ajándék

„Nem is lehetnék ennél boldogabb, látni így a szurkolókat, a játékosokat... – kezdte mérkőzés utáni értékelését a győztes hadvezér, Luis De la Fuente. – Csodálatos nap volt a mai, megérdemelten koronáztak Európa-bajnokká egy csapatot, amelyre napról napra egyre büszkébb vagyok. Remélem, hogy ez a lendület a jövőben is azt szolgálja majd, hogy napról napra még jobbak legyünk. Mindig lehet javulni, és ez is a célunk. A legnagyobb erénye ennek a csapatnak, hogy mindig egy kicsit jobbá váljunk, és ezt el is fogjuk érni, mert ezek a játékosok mindenki számára igazi példaképek lehetnek. Nagyon-nagyon jók.”

Az Eb legjobb játékosának választott Rodri így értékelt: „Micsoda nap, talán sportolói pályafutásom legjobb napja. Egy család lettünk, mi lettünk a legsikeresebb válogatott az Európa-bajnokságok történelmében. Az emberek az előző generációkról beszéltek, akik utat mutattak nekünk, és most mi vagyunk az Európa-bajnokok. Ez egy hihetetlen nap mindenki számára. Képzeljék el, mi lesz ezután. Történelmet írtunk, de ennek még nincs vége itt.”

„Történelmet írtunk, négy világbajnokot vertünk meg. Ennek a csapatnak a mentalitása leírhatatlan, sokan közülünk Európa-bajnokok voltak az ifjúsági csapatokkal, ma pedig Európa-bajnokok vagyunk a felnőttek között – mondta Rodri, aki korábbi manchesteri csapattársáról, Cole Palmerről is beszélt. – Cole Palmer kiváló játékos. Hatalmas sztár lesz a következő években.”

A torna legjobb fiatal játékosának megválasztott Lamine Yamal – aki szombaton töltötte be a 17. életévét – a spanyol állami tévének értékelt a lefújás után: „Nagyon boldog vagyok, ez egy álom, a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam a születésnapomra. Most el akarok menni a családommal ünnepelni. Amikor kiegyenlítettek az angolok, nagy nyomást helyeztek ránk, de ez a csapat olyan, amilyen: mindig feláll, és mindig nyer. A csapattársaim rengeteget segítettek nekem, én pedig nagyon jól érzem magam a társaságukban. Nagyon boldog vagyok.”

Álvaro Morata, a spanyolok csapatkapitánya is – aki magasba emelhette a díjátadásnál az Eb-győzelemért járó serleget – elmondta véleményét a spanyolok győzelméről: „Hálásak vagyunk mindazoknak, akik hittek bennünk, már az első pillanattól kezdve éreztük a támogatásukat. A pozitív üzenetek mindig pozitív dolgokhoz vezetnek. Remélem, büszkék erre a csapatra, és látták a 17 meg a 21 éves gyerekeket... Én már az Európa-bajnokság előtt állítottam, hogy rengeteg zseniális játékosunk van. Mindenkinek csak köszönetet mondhatok, például a csapattársaimnak, és különösképp azoknak, akik segítettek idáig eljutni. Szeretném továbbá az üdvözletemet küldeni Andrés Iniestának, ha nincs ő, nem játszottam volna ezen az Európa-bajnokságon, valamint Bojannak (Krkic) is. Akárcsak a családomnak, nekik is nagy szerepük volt abban, hogy részt vehettem ezen az Európa-bajnokságon.”

Az esetleges átigazolására vonatkozó kérdésre nem kívánt részletekbe bocsátkozni: „AC Milan? Hadd élvezzem ki most ezt a trófeát. Ez most itt az ünneplés ideje, aztán el kell menni nyaralni. A többit majd meglátjuk.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ANGLIA 2–1 (0–0)

Berlin, Olimpiai Stadion, 71 000 néző. Vezette: Francois Letexier (Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni) – franciák

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Carvajal, Le Normand (Nacho, 83.), Laporte, Cucurella – Rodri (Zubimendi, a szünetben), Fabián Ruiz – Yamal (Merino, 89.), Dani Olmo, Nico Williams – Morata (Oyarzabal, 68.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo (Palmer, 70.), Rice, Shaw – Foden (Toney, 89.), Bellingham – Kane (Watkins, 61.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Nico Williams (47.), Oyarzabal (86.), ill. Palmer (73.)

Sárga lap: Olmo (31.), ill. Kane (25.), Stones (53.), Watkins (90+1.)

