Anglia simán megverte Lettországot, két játékosa is az első gólját szerezte a válogatottban

Anglia–Lettország 3–0

Története során először találkozott egymással az angol és a lett válogatott, így közös múltról nem lehetett beszélni a két csapatot illetően. Enélkül is egyértelmű volt azonban, hogy a „háromoroszlánosok” a találkozó esélyesei a két hárompontos együttes összecsapásán, és ennek megfelelően az Eb-ezüstérmes a kezébe is vette a meccs irányítását. A kezdeti nyomás után viszont Lettország kerülhetett volna előnybe, Marc Guéhi és Jordan Pickford nem értette meg egymást, így Vladislavs Gutkovskis került helyzetbe, ám éles szögből az üres kapu mellé lőtt. Aztán egyre többször veszélyeztettek a hazaiak, Ezri Konsa közeli lövését kiütötte Krisjanis Zviedris, majd Harry Kane-nek akadt helyzete, végül egy szabadrúgás hozta meg az áttörést – Reece James tökéletesen tekert 24 méterről a bal felső sarokba, ez volt az első gólja a válogatottban. A szünet előtt még Morgan Rogers is betalálhatott volna, közeli próbálkozását a rövidnél védte Zviedris.

A második félidőben sem diktált nagyobb tempót az angol csapat, de természetesen így is fölényben játszott. Kane ismét kihagyott egy helyzetet, a 68. percben viszont már nem hibázott, Declan Rice centerezése után passzolt néhány lépésről az üres kapuba, megszerezve 71. válogatott gólját. Pár perccel később újabb gólt értek el az angolok, Phil Foden indításával lépett ki a bal szélen Eberechi Eze, befelé cselezett, és hét méterről kapura tűzte a labdát, amely Antonijs Cernomordijsen megpattanva a jobb alsóba vágódott – a Crystal Palace 26 éves játékosa szintén az első gólját szerezte a nemzeti csapatban. Anglia már nem erőltette meg magát, így is két kör után hat ponttal áll csoportjában.

Albánia–Andorra 3–0

Mindkét válogatott vereséggel kezdte a selejtezősorozatot, az albánok az angoloktól, az andorraiak a lettektől kaptak ki, de a javításról igazán a vendéglátó álmodhatott, bár az eddig hét egymás elleni találkozón a miniállam válogatottja is tudott egyszer nyerni, illetve egyszer döntetlent játszani. A hazaiak igyekeztek gyorsan eldönteni a három pont sorsát, és 20 perc alatt kétgólos előnybe is kerültek. Az első találatnál Kristjan Asllani szabadrúgásból ívelt középre, Rey Manaj pedig öt méterről a bal felső sarokba csúsztatott, tíz perc múlva ismét a Sivasspor 28 éves csatára volt eredményes, ekkor Armando Broja visszagurítása után lőtt hat méterről a léc alá. A vendéglátó sokáig nem tudott újabb gólt szerezni, pedig 85 százalékban birtokolta a labdát, ellenfele pedig 0.00-s xG-t hozott össze, vagyis semmiféle veszélyt sem jelentett a hazai kapura. Aztán csak megszületett a harmadik találat, a ráadás perceiben Arbër Hoxha beadására a Ferencváros korábbi játékosa, a ma már Austinban futballozó Myrto Uzuni érkezett, és négy méterről a kapuba fejelt. Albánia győzelmével fontos lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

K-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Anglia–Lettország 3–0 (R. James 38., Kane 68., Eze 76.)

Albánia–Andorra 3–0 (Manaj 9., 19., Uzuni 90+2.)

Szabadnapos: Szerbia