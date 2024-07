Harry Kane mentheti meg a középcsatárok becsületét

Fotó: AFP A teoretikusan kiscsapatok közül már csak Svájc van versenyben, ám Murat Yakin szövetségi kapitány együttese olyan meggyőző teljesítményt nyújtott eddig, hogy az Anglia elleni negyeddöntő előtt szinte már nem is számít esélytelennek, csapatában eddig már hét játékos szerzett gólt.

„Az ilyesmit nem is lehet előre kalkulálni – válaszolta az Anglia elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, tudatos terv része-e a sok gólszerző. – Tény, hogy korábban kisebb gondokkal küzdöttünk, mert több csatárunk is sérült volt, és megoldást kellett találni a helyzetre. Szerencsére sok olyan játékosom van, aki több poszton bevethető. Gyorsak és ügyesek a labdával, így a támadósort többféleképpen is össze tudom állítani.”

Az angolok nincsenek a legjobb passzban, amire tökéletesen rávilágít az a kérdés is, amelyet a szigetországi sajtó elsőként tett fel a Murat Yakint a sajtótájékoztatóra elkísérő Fabian Schärnek: Gareth Southgate-et Eddie Howe válthatja a szövetségi kapitányi poszton, aki jelenleg a svájci védő edzője a Newcastle-nál?

„Erre csak annyit mondhatok, remélem, Eddie marad, mert ragyogó munkát végez. A személyes viszonyunk is kiváló, nem örülnék, ha elmenne, de az esetleges kiváltó okokat hadd ne minősítsem” – válaszolta diplomatikusan a védő.

Murat Yakin elmondta még, minden játékosa bevethető, ám újabb mestertervének részleteibe természetesen nem avatta be a sajtót.

„Nagyon jó a hangulat a csapatnál, hiszen játszottunk már a hazai német és a címvédő olasz válogatottal is, és nem vallottunk szégyent, sőt! Remélem, az Anglia ellen pályára lépő együttes folytatja a nagyszerű szerepést” – szögezte le a svájci szövetségi kapitány, aki annyit még hozzátett, hogy ez lesz élete mérkőzése, de reméli, hogy csak az elődöntőig… GY. B.