Nagy Ádám: Bicskanyitogatóan arrogáns volt a játékvezető

Nagy Ádám először arról beszélt, mennyire dühösek még a németek elleni 2–0-s vereség után.

„Kevés idő telt el a meccs óta, így inkább dühösek vagyunk még – nyilatkozta a középpályás. – Persze a játékvezetésre hiába vagyunk dühösek, mert változtatni nem tudunk rajta. A játékra viszont nem kell dühösnek lennünk, mert visszatért a csapat erőssége, hogy szervezett védekezésből tudjuk megbontani az ellenfelet. Látszott hogy van kvalitásbeli különbség a két csapat között, de összeszedett játékkal szorossá lehet tenni a meccset. Szerencsétlen, hogy így belenyúlt a bíró a mérkőzésbe.”

A már 83-szoros Nagy Ádám a válogatottságai számáról is kapott kérdést, hogy most már top tízben van a magyar labdarúgás válogatottsági örökrangsorában.

„Az Eb-n eddig a rossz kezdés miatt még kevésbé foglalkoztam azzal, hogy a top tízbe bekerültem és én lettem a legtöbb Eb-meccsen pályára lépő magyar játékos” – válaszolta Nagy Ádám.

Nagy Zsoltot először arról faggatták a kollégák, hogyan folyt a csapaton belül az első mérkőzés kiértékelése.

„Volt egy kis megbeszélésünk a meccs előtt, hogy változtatnunk kell a hozzáállásunkon. Ez sikerült is, más volt ez a mérkőzés, mint az első. Emelt fővel kell lejönnünk a pályáról, hogy a végén azt mondhassuk, mindent megtettünk. Sajnos az első meccs után ezt nem mondhattuk el, de a tegnapi után igen.” – reagált a Puskás Akadémia játékosa, aki a németek ellen játszotta az első Eb-meccsét.

Nagy Ádám a folytatásra is kitért.

„Sajnos kezdődhet a számolgatás, de bízunk benne, hogy ha nyerünk, akkor odaföntről is kapunk egy kis segítséget. Nekünk most már nem elég, ha megverjük a skótokat, számolgatnunk kell, de remélem, ha nyerünk, megsegítenek a futball istenei. Nyilván fel kell készülni a skótokból, és meg kell szereznünk a három pontot, utána beszélhetünk a továbbiakról. A skótok kevesebbet futballoznak és nagyobb a küzdelem, de ezzel nincs gond, mi is jók vagyunk ebben. Biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink, azokat ki kell használni.

Nagy Zsoltot arról kérdeztük, eljutnak-e hozzá azok a vélemények, hogy sokan a kezdőcsapatba állítanák. Válaszában kitért korábbi nehéz időszakára is, amikor a Wales elleni első meccs után hosszabb időre kikerült a válogatottból.

„Követem a közösségi médiát, a barátok, rokonok is remélték, hogy bekerülök a kezdőcsapatba, de erről egy ember dönt, nem tízmillió. Nem vagyok csalódott, mindent megteszek azért, hogy bekerüljek a kezdőcsapatba is. Nekem ez az első Európa-bajnokságom, már annak is örülök, hogy itt lehetek, persze szeretném, ha minél tovább tartana. Hosszú volt az idáig vezető utam, a walesi meccsem után mindenki lemondott rólam, de szerettem volna bizonyítani, hogy itt a helyem. Aztán egy sérüléshullám is sújtott. Nehéz erről beszélni, hét hónap kihagyás után megfordult a fejemben, hogy sosem leszek már válogatott, de sohasem adom fel, örülök, hogy itt vagyok.”

Nagy Ádámot arról is kérdeztük, miért állt meg a csapat az első gól előtt, hiszen nem volt sípszó, mégis úgy tett mindenki, mintha a játékvezető lefújta volna az akciót.

„Nyilván igaz, hogy az utánpótlásban is tanítják, nem szabad megállni, amíg nincs sípszó, de amikor van egy szituáció, ami nyilvánvaló szabálytalanság, akkor automatikusan megáll az ember. Aztán nem fújta le a bíró, továbbengedte, pedig ha nem állunk le, mi értünk volna oda előbb. Magunkat is okolhatjuk, de egy ilyen top UEFA-rendezvényen nem lehetne ilyen hibát elkövetnie egy játékvezetőnek. És az sem jó irány, hogy egy többszörös BL-győztes játékos szóvá teheti elégedetlenségét a játékvezetőnek, de nekem sajnos még egy BL-győzelmem sincs, velem szemben olyan arrogáns volt a játékvezető, hogy az bicskanyitogató, és ezért nem gondolom, hogy el lenne számoltatva később. Sajnos ebbe az irányba megy el a játékvezetés, hogy nagyon arrogánsak a játékvezetők.”

Nagy Ádám ezután a személyiségéről beszélt, nem tartja magát csapaton belül hangadónak, de amikor szükség van rá, elmondja a véleményét.

Ami a felkészülést illeti a következő meccsre: a délelőtti edzés nyilvános részén azok nem vettek részt, akik szerdán a németek ellen kezdőként játszottak. A többiek közül az egyaránt sérüléssel bajlódó Balogh Botond és Loic Nego kettős is hiányzott.

A délelőtti edzés



EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (1–0)

Stuttgart, 54 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

NÉMETORSZÁG: Neuer − Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt − Andrich (Can, 72.), Kroos − Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (Sané, 58.) − Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Ádám, 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Sallai R. (Csoboth, 87.), Szoboszlai D. – Varga B. (Gazdag, 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Sárga lap: Varga B. (23.), Rüdiger (27.), Mittelstädt (89.), Szoboszlai (90+3.), Rossi (90+3.) (Az első félidő hajrájában a magyar kispad előtt is felmutatta a játékvezető a sárga lapot, Tömő Attila csapatmenedzser kapta.)