Méltóképpen képviselné Magyarországot Cipruson a Puskás Akadémia

– Készen áll a csapat a nemzetközi szereplésre?

– Sikeres felkészülésen vagyunk túl, jó meccseket játszottunk ütőképes ellenfelekkel, de éles helyzetben derül ki, mennyit ért a munkánk. Elemeztük az Ariszt, biztosan erős csapat, de az előző évadban nemzetközi színtéren kétszer is idegenben kezdve értünk el jó eredményt. Most is az a célunk, hogy ismét egy fokkal könnyebb legyen odahaza a helyzetünk. Nem emlékszem rá, valaha is játszottam volna ilyen időjárási körülmények közepette, legfeljebb júniusban Azerbajdzsánban a válogatottal – nem volt valami egyszerű, most sem lesz az, de megoldjuk. Ausztriában az edzőtáborban azért jobb idő volt, ezúttal a meleggel is meg kell küzdenünk. Azért repültünk már kedden, hogy hozzászokjunk a forró levegőhöz. – Hogyan kalkulál, a mérkőzés képe alapján inkább a védő- vagy a támadófeladata lesz több?

– Ezt még nem tudom, mindenesetre bízom benne, hogy többet kell segítenem az akciókat, mert az azt jelentené, hogy sokat időzünk az ellenfél térfelén. Stabil védekezésből kell kiindulnunk, szeretnénk kapott gól nélkül zárni a meccset. – Valahogy a PAFC nem a sors kegyeltje, amikor nemzetközi ellenfelet kap: az Arisz és a leendő harmadik körös ellenfél is erős. Jobban fekszik a csapatnak, ha esélytelenebbként lép pályára?

– Az előző idényben megmutattuk, bárkivel felvesszük a versenyt. A Fiorentina elleni párharc a kiesés ellenére lökést adott a bajnokságra, remek őszünk volt. Remélem, ebben az évadban is megőrizzük ezt az erényünket, és a jó csapatok ellen meggyőzően teljesítünk.