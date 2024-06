Murat Yakin: Breel Embolót nem tudjuk klónozni

Furcsa meccsen van túl Svájc. A magyar válogatott első Eb-csoportellenfele a kontinenstornát megelőző utolsó felkészülési mérkőzésén Ausztria ellen hazai pályán már az ötödik percben hátrányba került egy óriási védelmi megingással „megtámogatott” ellentámadás nyomán, ám még a félidő közepén egyenlített kissé szerencsés góllal, a jobbhátvédként előremerészkedő Silvan Widmer a kapusról kipattanó labdát lőtte a hálóba.

Murat Yakin (Fotó: Getty Images)

Az első játékrészben még úgy-ahogy járatták a labdát a hazaiak, ám a fordulás után teljesen súlytalan volt a támadójátékuk, nem tudtak mit kezdeni az osztrákok agresszív letámadásával – kilencven perc alatt négy kapura lövési kísérletre futotta Murat Yakin szövetségi kapitány együttesétől.

Christian Finkbeiner, a Blick futballrovatának vezetője kissé elfogult publicisztikájában kifejtette, szerinte a találkozó megerősítette az elmúlt hetek benyomásait: a válogatott visszanyerte stabilitását, a szervezettség rendben van, az új rendszer a hátsó hármassal működik, és Granit Xhakának, Manuel Akanjinak, valamint Ricardo Rodrígueznek köszönhetően markáns a csapat futballja. Ausztria ellen is lábról lábra járt a labda, a támadójáték azonban egy héttel a torna előtt továbbra is problémás, kéthétnyi gyakorlást és támadócastingot követően is tisztázatlan, ki lő majd gólt Magyarország ellen – mi abban reménykedünk, hogy senki, kollégánk azonban abban, hogy Breel Embolo minél hamarabb felépül, Xherdan Shaqiri nagyot alakít vagy Murat Yakin előrántja „Mister X”-et a kalapból.

Silvan Widmer, Svájc 43-szoros jobbhátvédje a vegyes zónában: – Erős védelemmel érkezünk Németországba és elöl is akad elég játékosunk, akik veszélyesek az ellenfél kapujára. Minden csapat jól bekkel, ezért sokat gyakoroljuk az edzéseken, miként tudnánk a védelem mögé kerülni. De nem az számít, ki szerzi a gólokat. Bizakodó vagyok a torna előtt. Ralf Rangnick, Ausztria szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón: – Két különböző félidőt láthattunk a csapatoktól. Az elsőben csak úgy játszottunk valamit, kettes vagy hármas sebességi fokozatban futballoztunk, a fordulás után azonban rájöttünk, ötösbe vagy hatosba kapcsolva sokkal többet kihozhatunk a mérkőzésből. Ezúttal is kiderült, kicsit letámadni nem lehet: teljes erőbedobással kell csinálni vagy sehogy. VÉLEMÉNYEK

Ha már Embolo: a Monaco 27 éves csatára sérüléssel bajlódott, nemrégiben kezdte el a csapatedzéseket, a hírek szerint szinte biztosan kihagyja a június 15-i kölni mérkőzést. Svájc legveszélyesebb játékosának hiányában nagy a svájci riadalom, mert az elöl játszók közül szinte mindenki be van oltva gólszerzés ellen – nem véletlen, hogy a mérkőzést követő sajtótájékoztatón leginkább a támadójáték került szóba.

„Jelenleg nincs még egy olyan csatárunk, mint Breel, aki erejével vissza tudja szorítani az ellenfeleket. Sajnos nem tudjuk klónozni – mondta sajtótájékoztatóján Murat Yakin. – Hiányzott a türelem, a pontosság és az átütőerő a játékunkból, a mozgások és az automatizmusok még nem voltak rendben, meg kell találnunk a megoldást a támadójátékunkra.”

A csapatkapitányi tisztséget betöltő Granit Xhaka a vegyes zónában már valamelyest elégedettebb volt, inkább a pozitívumokat hangsúlyozta.

„Ilyen jó ellenféllel szemben régen nem játszottunk akkora fölényben, mint az első játékrészben, elégedettek lehetünk az első negyvenöt perccel – mondta a Leverekusen 125-szörös válogatottja. – A fordulás után nem találtuk a játékunk ritmusát, ezzel együtt jó teljesítményt nyújtottunk. Ez a tesztmeccs megfelelő volt ahhoz, hogy fejlődjünk. Szervezett és ügyesen futballozó csapat vagyunk, ám az elöl játszó remek képességű fiataloknak még időre van szükségük, hogy ezen a szinten érvényesüljenek. Az utolsó passz és talán a kellő akarat is hiányzott a gólszerzéshez, de ez egyáltalán nem zavar, együtt megoldjuk! Az, hogy időnként felemeltem a hangomat a pályán, a futball része, nyilván azért tettem, hogy előrelendítsem a társaságot, úgyhogy nem kell többet belelátni.”

A svájci válogatott június 10-én 18.15-től tartja első edzését Németországban, a stuttgarti edzőbázison.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

SVÁJC–AUSZTRIA 1–1 (1–1)

St. Gallen. V: Caputi (olasz)

SVÁJC: Sommer – Elvedi, Akanji (Stergiou, 77.), Rodríguez (Zesiger, 77.) – Widmer, G. Xhaka (Sierro, 77.), Freuler, Ndoye – Zuber (Aebischer, 42.), Vargas (N. Okafor, 66.) – Amdouni (Shaqiri, 66.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

AUSZTRIA: Lindner – Lienhart (Wöber, 67.), Daniliuc (Posch, a szünetben), Trauner (Danso, 67.), Mwene – Seiwald, Laimer (Seidl, 77.) – Baumgartner (Grillitsch, a szünetben), Kainz (Wimmer, a szünetben), Schmid – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Widmer (26.), ill. Baumgartner (5.)