Svájc döntetlennel melegített a mieink elleni Eb-nyitányra

KEVÉS MEGLEPETÉST TARTOGATOTT a svájci válogatott kezdőcsapata. Az Európa-bajnokságot megelőző utolsó tesztmeccsen Murat Yakin szövetségi kapitány az észtek ellen kezdő, ám kisebb izomproblémával játszó Fabian Schär helyett Ricardo Rodríguezt állította a védelem tengelyébe, és a cserék közé nevezte a sztárjátékosok közé sorolt Xherdan Shaqirit, akinek a helyén Ruben Vargas rohamozott. Breel Embolo hiányában továbbra is kérdés, ki lesz az Eb-n a svájciak középcsatára – az osztrákok ellen mindenesetre Zeki Amdouni szerepelt kilencesként. A svájci kollégák egyöntetűen állították, ha a jövő héten nem szól közbe semmi, ez a tizenegy kezd a magyar válogatott ellen június 15-én Kölnben (Sommer – Elvedi, Akanji, Rodríguez – Widmer, Freuler, G. Xhaka, Ndoye – Zuber, Vargas – Amdouni).

Maria Caputi játékvezető megengedte, hogy egyszerre hat labda legyen a pályán – persze csak amíg kollégája játékra alkalmas állapotba nem hozta az egyik kapu rosszul felrakott hálóját. Már az ötödik percben jött a hideg zuhany a hazaiaknak: Christoph Baumgartner szenzációs megkerülős csellel játszotta át Nico Elvedit és a védelmet, majd Yann Sommert is a rossz irányba „küldte el” a ziccernél (0–1, VIDEÓ ITT!).

Svájc hátrányba kerülve nem találta a ritmust, a széleken ritkán került a védelem mögé, Dan Ndoye sok lehetőséget elügyetlenkedett, és ha a vonalak közé bemozgó futballistákhoz eljutott a labda, a védők csakhamar megszabadították őket tőle. Akadozott a gépezet, mígnem a 26. percben a bal szélen megiramodó Ruben Vargas szép egyéni alakítást követően éles szögből megeresztett lövése után Heinz Lindner az érkező Silvan Widmer elé ütötte a labdát, a jobb szélső középpályás pedig higgadtan a kapuba lőttt (1–1, VIDEÓ ITT!).

Nem úszta meg sérülés nélkül Svájc, az első félidő végén a meccsen a legjobbak közé tartozó Steven Zuber helyett Michel Aebischer jött be kényszerből.

A szünet után sem hozott sok helyzetet a mérkőzés, mindkét fél kissé óvatosan játszott, és sok technikai hibát követett el. Murat Yakin igyekezett reagálni csapata visszafogott támadójátékát látva, az utolsó huszonöt percre beküldte Xherdan Shaqirit és Noah Okafort, de nem sokat mutattak. Kiderült, hogy Svájc nehezen birkózik meg az intenzív letámadással, csak akkor tudott helyzetféleséget kialakítani, ha ellenfele elbóbiskolt. Ezzel együtt hiba lenne lebecsülni az 1–1-es döntetlent elérő Svájcot, a debreceni első félidei gálaelőadás nem torzíthatja el a képet.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

SVÁJC–AUSZTRIA 1–1 (1–1)

St. Gallen. V: Caputi (olasz)

SVÁJC: Sommer – Elvedi, Akanji (Stergiou, 77.), Rodríguez (Zesiger, 77.) – Widmer, G. Xhaka (Sierro, 77.), Freuler, Ndoye – Zuber (Aebischer, 42.), Vargas (N. Okafor, 66.) – Amdouni (Shaqiri, 66.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

AUSZTRIA: Lindner – Lienhart (Wöber, 67.), Daniliuc (Posch, a szünetben), Trauner (Danso, 67.), Mwene – Seiwald, Laimer (Seidl, 77.) – Baumgartner (Grillitsch, a szünetben), Kainz (Wimmer, a szünetben), Schmid – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Widmer (26.), ill. Baumgartner (5.)

MITROVICS BERÚGTA 58. GÓLJÁT A VÁLOGATOTTBAN

A 18. percben Szergej Milinkovics-Szavics fejes góllal torolta meg a svéd védők helyezkedési hibáját, a fordulás után pedig Alekszandar Mitrovics estében, szép mozdulattal lőtt a hazaiak kapujába (0–2, VIDEÓ ITT!). A Szaúd-Arábiában légióskodó támadó a 91. válogatott mérkőzésén az 58. gólját szerezte. Mitrovics helyére Dusan Tadics állt be, és hamarosan ő is felkerült a gólszerzők listájára – egy kavarodás után közelről ágyúzta be válogatott karrierje 23. gólját (VIDEÓ ITT!).

SVÉDORSZÁG–SZERBIA 0–3 (0–1)

Solna. V: Vergoote (belga)

SVÉDORSZÁG: Olsen – Krafth, Hien, Lindelöf (Starfelt, 79.), Cajuste – Kulusevski, Salétros, Forsberg (Holm, 62.) – Eliasson (H. Larsson, a szünetben), G. Nilsson (Isak, a szünetben), Elanga (Swedberg, 62.). Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson

SZERBIA: Rajkovics – Sztojics, Milenkovics, Pavlovics – A. Zsivkovics (Jovics, 71.), Ilics, Sz. Milinkovics-Szavics (Birmancsevics, 71.), Lukics (Gudelj, a szünetben), Mladenovics (Kosztics, 62.) – Vlahovics (Szamardzsics, 79.), A. Mitrovics (Tadics, 62.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Gólszerző: Sz. Milinkovics-Szavics (18.), A. Mitrovics (60.), Tadics (30.)

SVÁJC

Kapusok: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

AUSZTRIA

Kapusok: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), Kevin Danso (Lens – Franciaország), Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (Mainz – Németország), Stefan Posch (Bologna – Olaszország), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln – Németország), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

15.00, Hamburg: Lengyelország–Hollandia

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország

SZERBIA

Kapusok: Djordje Petrovics (Chelsea – Anglia), Predrag Rajkovics (Mallorca – Spanyolország), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino – Olaszország)

Védők: Szrdjan Babics (Szpartak Moszkva – Oroszország), Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), Sztrahinja Pavlovics (Red Bull Salzburg – Ausztria), Uros Szpajics (Crvena zvezda), Nemanja Sztojics (Topolyai SC), Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország)

Középpályások: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország), Mijat Gacsinovics (AEK Athén – Görögország), Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), Ivan Ilics (Torino – Olaszország), Filip Kosztics (Juventus – Olaszország), Szasa Lukics (Fulham – Anglia), Nemanja Makszimovics (Getafe – Spanyolország), Szrdjan Mijailovics (Crvena zvezda), Szergej Milinkovics-Szavics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Filip Mladenovics (Panathinaikosz – Görögország), Lazar Szamardzsics (Udinese – Olaszország), Dusan Tadics (Fenerbahce – Törökország), Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország)

Támadók: Luka Jovics (Milan – Olaszország), Alekszandar Mitrovics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Petar Ratkov (Red Bull Salzburg – Ausztria), Dusan Vlahovics (Juventus – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

18.00, Stuttgart: Szlovénia–Dánia

21.00, Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

15.00, München: Szlovénia–Szerbia

18.00, Frankfurt: Dánia–Anglia

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia

21.00, München: Dánia–Szerbia