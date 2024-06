„A világ egyik leghatékonyabb cserejátékosa a németeknél játszik”

A JÁTÉKRENDSZERRŐL

Kovács István először is a németek taktikai felállását és a tavaly kinevezett szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann szerepét elemezte.

Kovács István

„Az elmúlt hat év gyenge szereplése után, Nagelsmann-nak csak most, 2024-ben sikerült a véglegesnek tűnő taktikai felállást megtalálnia, eddig számos variációban játszottak, a három belső védős rendszertől a négy védős vonal védekezésig sok mindent kipróbáltak – kezdte elemzését a Nemzeti Sportnak a SportsBase vezető elemzője, Kovács István. – Edzőtől függetlenül a három belső védővel felálló játékban komoly problémákkal küzdöttek, 2023-ban egyetlen egy meccset sem nyertek meg ebben a felállásban.

A számok azt mutatják, hogy ebben a védekezési rendszerben kapták a legtöbb gólt. Ezért felhagytak vele, áttértek a 4-2-3-1-es felállásra, ami már egyensúlyt teremtett a védekezés és a támadás között, ez közvetlenül hatékonyabb védekezést és a támadásban is több lövést eredményezett. Az ukránok ellen márciusban az xG már 3.15 volt, a skótok ellen 2.47 (ez abból következik, hogy két olyan gólt is szereztek, ami nem tiszta ziccerből, hanem távolabbi, a tizenhatos vonaláról, illetve távolabbról leadott lövésből született).”

Kovács István ugyanakkor hangsúlyozta, a felkészülési meccseken a lövések száma folyamatosan emelkedett és mindig legalább egy távoli gólt is szereztek – ezek is jelzik, hogy egy nagyon erős válogatottról beszélhetünk.

A német játékosok átlagos helyezkedése a skótok ellen





A LEGHATÉKONYABB CSEREJÁTÉKOS ÉS A NÉMET PIRLO

„A titkos vagy talán nem is annyira titkos fegyverük a Dortmund csatára, Niclas Füllkrug, aki jelenleg a világ egyik leghatékonyabb cserejátékosa. A 2022-es bemutatkozása óta 17 válogatott meccsen 12 gólt szerzett, közülük hatot csereként beállva, a skótok ellen is csereként lőtt gólt.”



Az elemző Toni Kroos szerepére is kitért.



„A középpálya főszereplője egyértelműen Kroos, aki ugyan a támadások befejezésben már nem annyira aktív, de a játék tempóját abszolút irányítja, mi sem mutatja ezt jobban, hogy átlagosan legalább 130 játékhelyzetben vállal szerepet mérkőzésenként. A skótok ellen például csak passzokból 101-et jegyzett, 96 százalékos pontossággal. Kroos jelenlegi játéka a 2012-es Eb-n szerepelt, olasz Andrea Pirlóéra hasonlít, aki már nem vett részt a letámadásokban, de mélységből, nagyon pontos passzokkal vezényelte a támadásokat, keresztlabdákkal, kiugratásokkal, ezzel meghatározta a mérkőzés tempóját és egészen az ezüstéremig vezette az olasz válogatottat. A német válogatottnak most egyértelműen Kroos a karmestere ennek a csapatnak, az ő semlegesítése az egyik legfontosabb taktikai feladat Marco Rossi és csapata számára.”

Emellett a német válogatott támadójátékának még egy fontos elemére hívta fel a figyelmet Kovács István.

A németek lövései a skótok ellen (szürkével a kaput eltaláló kísérletek)

Forrás: SportsBase

VESZÉLYES SZÉLSŐK

„A jobb oldalon Joshua Kimmich és Musiala gyorsasága, mélységből induló, tökéletes összhangban végigvitt támadójátéka a német csapat egyik legerősebb fegyvere. Jamal Musiala gyakran bemozog középre, oldalt vált, utat nyit Kimmich-nek, nagyon hatékonyan játszanak össze.”

Persze a bal szél sem tűnik sokkal gyengébbnek a Maximilian Mittelstädt, Florian Wirtz kettőssel. Musialához hasonlóan Wirtz is gólt szerzett a skótok ellen.

A német támadások eloszlása a skótok ellen

Forrás: SportsBase

Stuttgart, 18.00. Vezeti: Danny Makkelie (Hessel Steegestra, Jan de Vires) – hollandok

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)