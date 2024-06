Deschamps: Egyáltalán nem vagyok csalódott; Koeman: Ha így játszunk, nem érdemlünk többet

Mint ismert, a holland válogatott 3–2-re kikapott Ausztriától, így csak a csoport harmadik helyén végzett, bár ennek ellenére továbbjutott. Ronald Koeman, a vesztes csapat szövetségi kapitánya érthető módon nem volt elégedett együttese teljesítményével.

„Sok szempontból nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, nem kontrolláltuk a játékot, több lehetőség is nyílt ellenfelünk előtt. Nem voltunk agresszívak, és nem helyeztünk elég nyomást az osztrák csapatra. Később kicsit jobban játszottunk, akadtak helyzeteink is, de megbüntették a hibáinkat. Többet kell nyújtanunk, mert ha így teljesítünk, nem érdemlünk ennél jobb eredményt” – idézi a 61 éves szakember szavait az uefa.com, majd a folytatásról is szót ejtett.

„Tudtuk a mérkőzés előtt, ha a csoport harmadik helyén végzünk, nagycsapatot kapunk a legjobb 16 között. Most várunk, és meglátjuk, melyik válogatott lesz az ellenfelünk” – zárta szavait.

Cody Gakpo gólja kevésnek bizonyult (Fotó: AFP)

A narancsmezesek támadója, a csapata első gólját szerző Cody Gakpo is egyetértett edzőjével abban, hogy nem kezdtek jól, és csak a második félidőben tudtak többet mutatni, ami viszont kevésnek bizonyult.

„Az osztrák csapat jobban kezdett, élesebb volt, erős a párharcokban, mi viszont nem: gyengén játszottunk az első játékrészben. Ez a szünet után némileg megváltozott, már jobban teljesítettünk, de a győzelmet nem tudtuk megszerezni” – fogalmazott a Liverpool játékosa.

Érthető Ralf Rangnick (középen) öröme (Fotó: AFP)

Az osztrákok szövetségi kapitánya, Ralf Rangnick szerint megérdemelték a győzelmet.

„Jobban akartuk a sikert, és rengeteg energiát mozgósítottunk, ami a találkozón végig látható volt – kezdte Rangnick. – Remekül reagáltunk a bekapott gólokra, nem törtünk meg, hanem hűek maradtunk a játékstílusunkhoz, és kerestük az újabb lehetőségeket a gólszerzésre. Emelem kalapomat a játékosaim előtt. Fantasztikus, hogy egy olyan csoportot tudtunk megnyerni, amely az UEFA-együtthatókat tekintve a legerősebb kvartettnek számít.”

Didier Deschamps pacsizik le Kylian Mbappával a meccs után (Fotó: Getty Images)

Bár Franciaország nem brillírozott eddig sem az Eb-n, mégis szinte mindenki biztosra vette, hogy képes legyőzni a biztosan csoportutolsó Lengyelországot, azonban a mérkőzés 1–1-gyel zárult, így a világbajnoki ezüstérmes csak a második helyen jutott tovább. Meglepő módon Didier Deschamps szövetségi kapitány nem szomorkodott a lengyelek elleni döntetlen miatt.

„Egyáltalán nem vagyok csalódott. Nyilván a csoport élén szerettünk volna végezni, de nézzük meg, ki állt az ellenfél kapujában! Skorupski kiválóan védett, ezért nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, pedig nekünk öt is volt az első félidőben. Előfordul, hogy két helyzetből két gólt lősz, mi most hét lehetőségből nem tudtunk betalálni. Természetesen van hová fejlődnünk, de jobban aggódnék, ha nem lettünk volna képesek helyzeteket kialakítani” – értékelt a játékosként és edzőként is világbajnok tréner.

Robert Lewandowski góllal búcsúzott a németországi Eb-től (Fotó: Getty Images)

A lengyelek klasszisa, Robert Lewandowski elégedett volt a mostani eredménnyel, bár kicsit csalódottnak tűnt, mivel az utolsó meccsen már nem maradt esélyük a 16 közé jutásra.

„Ez az Eb megmutatta, hogy nem kell félnünk a nagyobb csapatoktól sem, mert képesek vagyunk eredményt elérni ellenük is. Megpróbáltuk a hollandok és most a franciák ellen is, ebből erőt meríthetünk a jövőre nézve. Franciaország a torna egyik favoritja, szóval meg kell becsülnünk ezt a döntetlent” – nyilatkozta a Barcelona csatára, és kicsit a már korábban elúszott továbbjutásról is beszélt. – Ha a hollandok elleni első meccsünkön pontot szerzünk, reménykedhettünk volna a továbbjutásban, de sajnos két vereséggel kezdtünk, ami döntőnek bizonyult. Ám örülök a mai jó játékunknak, és nemcsak azért, mert Franciaország volt az ellenfél, hanem mert a fantasztikus hangulatot biztosító szurkolóinknak hála ez a mérkőzés különleges volt.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

HOLLANDIA–AUSZTRIA 2–3 (0–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 68 363 néző. Vezette: Ivan Kruzliak (Branislav Hancko, Jan Pozor) – szlovákok

Hollandia: Verbruggen – Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 65.) – Reijnders (Wijnaldum, 65.), Schouten, Veerman (Simons, 35.) – Malen (Weghorst, 72.), Depay, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Ausztria: Pentz – Posch, Wöber, Lienhart (Querfeld, 64.), Prass – Seiwald, Grillitsch (Laimer, 64.) – Wimmer (Baumgartner, 64.), Sabitzer, Schmid (Weimann, 90+2.) – Arnautovic (Gregoritsch, 78.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Gakpo (47.), Depay (75.), ill. Malen (6. – öngól), Schmid (59.), Sabitzer (80.)

Sárga lap: Posch (32.), Wimmer (33.), Querfeld (90+4.)

FRANCIAORSZÁG–LENGYELORSZÁG 1–1 (0–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 59 728 néző. Vezette: Marco Guida (Filippo Meli, Giorgio Peretti) – olaszok

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni (Fofana, 81.), Kanté (Griezmann, 61.), Rabiot (Camavinga, 61.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 86.), K. Mbappé, Barcola (Giroud, 61.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

LENGYELORSZÁG: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Skoras, 68.) – S. Szymanski (Swiderski, 68.), Lewandowski, Urbanski. Szövetségi kapitány: Michal Probierz

Gólszerző: K. Mbappé (56. – 11-esből), ill. Lewandowski (79. – 11-esből)

Sárga lap: Zalewski (24.), Dawidowicz (89.), Swiderski (90+2.), ill. Rabiot (43.)