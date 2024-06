A franciák nem tudtak nyerni, a lengyelek ponttal távoznak az Eb-ről

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–LENGYELORSZÁG 1–1 (0–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 59 728 néző. Vezette: Marco Guida (Filippo Meli, Giorgio Peretti) – olaszok

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni (Fofana, 81.), Kanté (Griezmann, 61.), Rabiot (Camavinga, 61.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 86.), K. Mbappé, Barcola (Giroud, 61.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

LENGYELORSZÁG: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Skoras, 68.) – S. Szymanski (Swiderski, 68.), Lewandowski, Urbanski. Szövetségi kapitány: Michal Probierz

Gólszerző: K. Mbappé (56. – 11-esből), ill. Lewandowski (79. – 11-esből)

Sárga lap: Zalewski (24.), Dawidowicz (89.), Swiderski (90+2.), ill. Rabiot (43.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

NYOLC NAPPAL AZUTÁN, hogy az Ausztria ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen orrcsonttörést szenvedett, Kylian Mbappé visszatért a francia válogatott kezdő tizenegyébe (szombaton a Paderborn U21-es csapata elleni, kétszer harminc percig tartó gyakorlómeccset már végigjátszotta, mi több, két gólt szerzett és két gólpasszt is adott), így a szurkolók tőle remélhették elsősorban, hogy a keretből betalál majd az Európa-bajnokságon. Igen, elsőként, ugyanis az osztrákok elleni győzelmet Maximilian Wöber öngólja szállította, a Hollandia elleni rangadó pedig 0–0 lett, ami azért jelezte, hiába válogathat sok kivételes képességű támadó közül Didier Deschamps szövetségi kapitány, az ellenfelek kapuja előtt jobb döntéshozatalra van szükség. A tornától már a mérkőzés előtt búcsúzó lengyel válogatott kapujában meglepetésre nem Wojciech Szczesnyi állt, hanem az Bolognával remek idényt futó Lukasz Skorupski, hogy aztán a tizenegyedik percben Théo Hernandez jobb alsó sarokba tartó lövésének a védésével bizonyítsa, nem ajándékba kapta a lehetőséget.

Mbappé az első félidőben nem tudott túljárni Skorupski eszén (Fotó: Getty Images)

Még a játékrész közepe előtt létszámfölényes támadást vezethetett a francia csapat, N’Golo Kanté helyzetet teremtett Ousmane Dembélének, ám a szélső az öt és feles sarkáról leadott lövését a lengyel kapus bravúrral hárította. Noha fölényben játszott Franciaország, futballjában nem volt meg az az elsöprő lendület, amely elegendő lett volna a vezetés megszerzéséhez, mi több, ha Piotr Zielinski beadása után Robert Lewandowski fejese pontosabb, hátrányba is kerülhetett volna. A hajrára felpörgött a francia együttes, a gyorsaságát kamatoztató Kylian Mbappé kétszer is helyzetbe tudott kerülni, azonban a hiba nélkül védő Lukasz Skorupski mindkétszer megnyerte a különmeccsüket.

A fordulás után minden ott folytatódott, ahol abbamaradt: Kylian Mbappé négy perc alatt háromszor is próbálkozott, közben N’Golo Kanténak is volt egy lövése, majd miután Ousmane Dembélé büntetőt harcolt ki, önerőből is megszületett a francia csapat első Európa-bajnoki gólja. Hogy ki szerezte? Természetesen az álarcban futballozó Kylian Mbappé…

Mbappé magabiztosan értékesítette a tizenegyesét (Fotó: Getty Images)

Amúgy nem kevesebbet, mint 236 percet kellett várni rá (a hosszabbításokat nem számítva), hogy aztán azt rögzítsük: az első bekapott találatra pedig 259-et. Az egyenlítéshez kellett az is, hogy a VAR szabálytalannak találja Dayot Upamecano belépőjét Karol Swiderskivel szemben (jogosan), és hogy Robert Lewandowski kétszer is elvégezhesse a büntetőt (az első lövését Mike Maignan kiütötte, ám mert idő előtt elmozdult, a játékvezető újrarúgatta). A sok kihagyott francia helyzet megbosszulta magát, az Eb egyik nagy esélyese Ausztria mögött csak csoportmásodikként lépett tovább…

Lewandowski a második tizenegyesénél már pontosabb volt (Fotó: Getty Images)

A franciák a második helyük miatt ráadásul arra az ágra kerültek, ahol a spanyolok, a németek és a portugálok találhatóak – a nyolc között utóbbival találkozhatnak, ha túljutnak a nyolcaddöntőn az E-csoport második helyezettje ellen. 1–1

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Hollandia–Ausztria 2–3

1. Ausztria 3 2 – 1 6–4 +2 6 2. Franciaország 3 1 2 – 2–1 +1 5 3. Hollandia 3 1 1 1 4–4 0 4 4. Lengyelország 3 – 1 2 3–6 –3 1 A D-csoport végeredménye

FRANCIAORSZÁG

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

LENGYELORSZÁG

Kapusok: 22 – Marcin Bulka (Nice – Franciaország), 12 – Lukasz Skorupski (Bologna – Olaszország), 1 – Wojciech Szczesny (Juventus – Olaszország)

Védők: 5 – Jan Bednarek (Southampton – Anglia), 18 – Bartosz Bereszynski (Empoli – Olaszország), 3 – Pawel Dawidowicz (Hellas Verona – Olaszország), 14 – Jakub Kiwior (Arsenal – Anglia), 2 – Bartosz Salamon (Lech Poznan), 15 – Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern – Németország), 4 – Sebastian Walukiewicz (Empoli – Olaszország)

Középpályások: 19 – Przemyslaw Frankowski (Lens – Franciaország), 11 – Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), 8 – Jakub Moder (Brighton – Anglia), 6 – Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad – Bulgária), 13 – Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), 25 – Michal Skoras (FC Bruges – Belgium), 24 – Bartosz Slisz (Atlanta United – Egyesült Államok), 17 – Damian Szymanski (AEK Athén – Görögország), 20 – Sebastian Szymanski (Fenerbahce – Törökország), 26 – Kacper Urbanski (Bologna – Olaszország), 21 – Nicola Zalewski (Roma – Olaszország), 10 – Piotr Zielinski (Napoli – Olaszország)

Támadók: 16 – Adam Buksa (Antalyaspor – Törökország), 9 – Robert Lewandowski (FC Barcelona – Spanyolország), 23 – Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir – Törökország), 7 – Karol Swiderski (Hellas Verona – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Michal Probierz

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Berlin: Lengyelország–Ausztria 1–3

Lipcse: Hollandia–Franciaország 0–0

JÚNIUS 25., KEDD

Berlin: Hollandia–Ausztria 2–3

Dortmund: Franciaország–Lengyelország 1–1