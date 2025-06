FC Barcelona: küszöbön Frenkie de Jong hosszabbítása

Több spanyol sportlap, többek között a barcelonai Sport és a madridi Diário As is foglalkozott Frenkie de Jong szerződéshosszabbításával annak apropóján, hogy az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta egy jótékonysági rendezvényen bejelentette: a holland középpályás hamarosan aláírja új kontraktusát.

„Frenkie-t még sok évig a csapatunkban akarjuk látni, szerintem az együttes kulcsjátékosa. Minden a legnagyobb rendben halad, nagyon is rendben: hamarosan jó hírrel szolgálhatunk” – mondta Laporta a Koeman-kupa névre keresztelt jótékonysági golfrendezvényen.

Az új fejlemény azért is örömteli a katalán szurkolók számára, mert nem is olyan régen még úgy tűnt, De Jong elhagyja a klubot, ám sérüléséből felépülve a holland az egyik legfontosabb láncszem lett Hans-Dieter Flick vezetőedző rendszerében. Olyannyira, hogy a németalföldi játékos még a fizetéscsökkentésbe is belement, hogy a klub regisztrálhassa új kapusát, a városi rivális Espanyoltól érkezett Joan Garcíát – írja az As.

A Sport szerint a jótékonysági rendezvény arra is jó alkalmat kínált, hogy Laporta rendezze viszonyát a házigazda Ronald Koemannal, akit újbóli elnökké választását követően távolított el a csapat éléről. A jelenlegi holland szövetségi kapitány és a Barca-elnök egyhangúan kijelentette: sikerült elásni a csatabárdot.

„Az életben olykor vannak fontosabb dolgok, mint két ember konfliktusa. A Barca, az elnök úr és az én érdekeimet is szem előtt tartva kibékültünk. Nem beszéltünk sokat, tovább kell lépnünk, a Barcelona a legfontosabb” – fogalmazott Koeman.

„Ronald nagyszerű ember és Barcelona-legenda. Ez összekapcsol minket. (…) Vannak közös barátaink, akik segítettek abban, hogy újra összejöjjünk” – számolt be a találkozásról Laporta.