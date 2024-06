A portugál kapitány szerint Cristiano Ronaldo önzetlen passzát minden akadémián tanítani kellene

„Úgy vélem, ugyanazon a színvonalon futballoztunk, mint a csehek ellen, de most mi szereztük az első gólt, és onnantól fogva kézben tartottuk a mérkőzést. A török válogatottban rengeteg tehetséges futballista van, de ma nem engedtük őket kibontakozni. Nagyon fegyelmezettek voltunk, figyeltünk a védekezésre, örülök, hogy nem kaptunk gólt – értékelt Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya, aki a továbbjutás tudatában tartalékolhatja erőit. – A következő meccsen lehetőség nyílik arra, hogy olyanok is pályára lépjenek, akik eddig semennyit vagy csak keveset játszottak; nagyon is megérdemlik.”

Martínezt két rutinos futballistája, Cristiano Ronaldo és Pepe játékáról is kérdezték:

„Ha valaki nincs képben, és Pepét látja futballozni, talán el sem hiszi, hogy negyvenegy éves. A portugál futball különleges alakja, a nap huszonnégy óráját profiként éli, körültekintően edz, ügyel a megfelelő alvási időre. Mindig úgy van vele, hogy még egy évet játszik. Aztán még egyet. Meg persze esetében ott a futball imádata és a szerencsés génállomány – egyiket sem lehet megvásárolni. Ami pedig Ronaldót illeti, ma valami nagyon különlegesnek lehettünk szemtanúi a jóvoltából. Egy nagyszerű csatár szemtől szembe állt a kapussal, mégis a gólpasszt választotta. Fantasztikus, követendő példa! Portugália összes akadémiáján tanítani kellene.”